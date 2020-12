La advertencia de José Sulantay ante la salida de Reinaldo Rueda: "Estamos potenciando a Colombia"

Las noticias vuelan y en los próximos días debe oficializarse la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena y su próximo desafío: dirigir la selección de Colombia, uno de los rivales directos de La Roja en el fútbol sudamericano.

Una situación que no tiene muy tranquilo a José Sulantay. El ideólogo de la Generación Dorada, hombre clave en la formación de jugadores como Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, manifiesta su preocupación en diálogo con Redgol.

"Estamos potenciando a Colombia porque a él lo quieren todos y conoce bien a su gente. He estado escuchando comentarios de allá y todos dicen que tiene que volver", reconoce el entrenador coquimbano.

En el balance, Sulantay advierte que "Rueda tuvo mala suerte: le tocó la desgracia, el estallido, la pandemia, nunca entrenó en forma normal ni pudo juntar a los jugadores para un amistoso importante. Los jugadores además han andado muy bajos y el fútbol chileno ha caminado bastante bajo".

Y le da su responsabilidad al medio. "Querían jugadores nuevos, pero no han respondido. Siempre se le trató bastante mal, parte de la prensa decía que tenía que irse y le dio con todo. Eso se le metió a la gente, que cree más lo que escucha que lo que ve", reflexiona.

Según el ex entrenador campeón con Cobreloa, "Rueda hizo cosas bastante buenas y eso hay que ponerlo en la balanza. Los resulados no fueron los mejores, pero para mí es una lástima que no haya podido rendir, porque me da la impresión de que no estaba trabajando a gusto".

Reinaldo Rueda cierra su ciclo en Chile con 27 partidos, nueve triunfos, ocho empates y diez derrotas. Foto: Getty Images

En ese sentido, el veterano entrenador advierte que lo de Rueda "es parecido a lo que sucede en Colo Colo. Los técnicos no son responsables de todo, están también los jugadores. Aquí hay que darse cuenta de que los jugadores nuevos que llamó no rindieron y se perdió la dinámica a la que habíamos llegado", subraya.

De cara al futuro, Sulantay cree que se puede confiar en un entrenador nacional. "Alguien con mucho conocimiento del jugador chileno, aquí no se les da importancia a los entrenadores chilenos", reconoce.