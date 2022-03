A fines de marzo la selección chilena se jugará la vida para definir si podrá o no estar presente en el Mundial de Qatar 2022, y enfrentará los dos últimos partidos, ante Brasil y Uruguay, sin una de sus máximas figuras ya que Ben Brereton Díaz sufrió una dura lesión en su tobillo.

O así al menos lo han dejado saber desde su club, el Blackburn Rovers, donde no están ni cerca de preocuparse por el futuro de La Roja y no quieren soltar a Big Ben según pudo confirmar Enzo Olivera en el programa RedGol en La Clave.

“Les voy a compartir una información, me contestaron de Blackburn y esto me dejó un poco helado”, comenzó advirtiendo el periodista. “Le pregunto a un dirigente qué va a pasar con la reunión de este lunes, donde se reunirán Francis Cagigao, Ben Brereton, Tony Mowbray, uno de los directores deportivos y un dirigente", añade.

"Aquí la gente del Blackburn Rovers está muy en contra de la idea que tiene la selección chilena de que la recuperación de Ben no se haga en Inglaterra sino que se haga en Chile, porque me dicen también desde el cuerpo técnico de la selección que como esté Brereton lo van a citar igual", dispara.

Junto con eso, el corresponsal chileno en Europa advierte que La Roja lo llamará de igual forma y que "van a terminar decidiendo en Santiago si juega o no dependiendo de cuánto dolor pueda aguantar su tobillo, porque es una lesión que tiene mucho dolor”.

“A mí me dicen esto y yo respondo: ‘bueno, ¿y cuándo va a viajar Ben a Chile?’ Y me dicen: ‘Es que él no va a viajar’. ‘¿Cómo que no va a viajar?’, le digo, y responden que ‘él está lesionado hasta mediados de abril, entonces va a terminar su recuperación aquí, yo pienso que no hay chance que él vaya a jugar con la selección chilena esos dos partidos’, me lo dicen desde el club y me dejó helado", añade.

Después, Olivera señala que “les digo: ‘¿para que va a ir a negociar la delegación de la selección entonces si me dices que no va a viajar?’", y la respuesta desde el cuadro de la segunda división inglesa fue contundente.

"Me responde: ‘es verdad, van a venir aquí el lunes a hablar con el técnico, con Ben, el departamento médico y con gente del club, pero yo estoy seguro que él se va a quedar aquí para hacer su rehabilitación y no va a ir a Chile. Él está lesionado y tendrá entre 3 y 4 semanas más, un viaje a Chile para recuperarse me parece un poco loco’”.

Eso sí, para finalizar Enzo Olivera advierte que no todo está perdido, ya que “hablé con su familia y me dicen que él quiere ir sí o sí, así tal cual me lo dicen, está haciendo todo lo posible. Ben ya se infiltró por segunda vez, lleva dos infiltraciones, lo hizo este lunes y lo había realizado la semana pasada, de verdad está haciendo todo para llegar".

