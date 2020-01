Horario y dónde ver en vivo Chile vs Ecuador en el debut de la Roja en el Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020

Luego de una polémica preparación, con criticas incluso del mismo Reinaldo Rueda, Chile Sub 23 debutará este fin de semana en el Preolímpico de Colombia, frente a la selección ecuatoriana.

Los dirigidos por Bernardo Redín, ayudante de Rueda, tendrán un duro desafío. Los meses previos han sumado polémicas luego de no tener el apoyo de los clubes para que presten sus jugadores. Pocos amistosos y duelos de nivel como antecedente, los jugadores buscarán dejar en el olvido los problemas y responder en el país cafetero.

Con nombres como Gabriel Suazo, Iván Morales, Tomás Alarcón, Camilo Moya, Pablo Aránguiz, Diego Valencia y Matías Cavalleri, los nacionales buscarán debutar con el pie derecho ante Ecuador, selección que tendrá a varios del equipo Sub 20 que logró unn histórico 3° lugar en el Mundial de la categoría.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Ecuador en el debut de la Roja en el Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020?

Chile vs Ecuador en el debut de la Roja en el Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020 será este sábado 18 de enero a las 20:00 horas de Chile.

