Ex seleccionados chilenos lamentaron la eliminación de la Roja camino al Mundial de Qatar 2022 y apuntaron sus dardos a la directiva, a Francis Cagigao, Reinaldo Rueda y Martín Lasarte. Además agradecen a la generación dorada, pero advierten que el tiempo no pasa en vano.

La selección chilena no tuvo milagro y quedó sin boletos para la Copa del Mundo de Qatar 2022, un duro golpe que se cierra incluso sin pensar en los otros resultados, porque la Roja tampoco pudo con su tarea y perdió sin apelaciones contra un sólido Uruguay por la última fecha de las eliminatorias.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, históricos de la Roja analizaron el fracaso de una selección chilena que podría estar viendo los últimos días de jugadores que tiñeron al fútbol nacional con letras doradas.

Miguel Ángel Gamboa manifestó que “nos equivocamos del inicio. Rueda nunca me convenció y no hubo remedio después. Pasa por todos lados, empezando por la elección del técnico, de ahí parte. Después ya viene lo de los jugadores. Deben jugar donde más rinden, ser llamados los que deben estar, cosa que Bielsa hacía, esa es la gran diferencia. Ahí nadie se metía en la elección de los jugadores. Los llamados después ya no fueron lo mismo, hubo algunos muy dudosos. Eso afecta a todo un grupo que dio mucho y se quedó ya un poco en edad, en cansancio a lo mejor, saturación. Los recambios no funcionaron rápidamente. Dependemos de muy pocos jugadores y no salen a cada rato, es cosa de ver el campeonato chileno”.

“No tengo la menor duda que seguirán cinco o seis de la generación dorada. De ayer destaco a Cortés, Montecinos y Kuscevic, que no se le puede pedir más porque no juega mucho en Brasil, ahí hay tres jugadores. Pero creo que necesitamos 10 jugadores con una trayectoria de buen nivel”, añadió el ex delantero y mundialista en 1982.

Por su parte, Jorge Aravena sostuvo que “efectivamente creo que estos muchachos, que nos dieron enormes alegrías, me da la impresión que llegó la hora que den el paso a las nuevas generaciones. Y ojalá esas generaciones respondan a la exigencia de jugar por la selección chilena”.

Más duro fue Miguel Ángel Neira: “a mí nunca me gustó Lasarte como técnico, lo primero. Los que lo eligieron tienen gran culpa. Todos esperaban que al menos Chile no perdiera. Todos piensan en el recambio, pero resulta que este señor Cagigao… yo postulé al puesto que ofrecieron en la ANFP para jefe de captación y resulta que eligieron a Marko Biskupovic. ¿Qué experiencia tiene él para elegir jóvenes talentosos para que lleguen a la selección? Ninguna”.

“Yo postulé porque fui captador durante muchos años, uno que capté fue Ángelo Henríquez, que llegó al Manchester United. ¿Cómo podemos surgir si la ANFP y este tipo Cagigao contratan a alguien con cero experiencia en captación y fue un jugador mediocre en el medio nacional?”, añadió el otrora volante.

Complementó que “los jugadores ya dieron todo, la selección es un equipo gastado, un poco viejo, hay que agradecerles todo lo que hicieron, pero el fútbol es presente. Vieron a Uruguay que fue demasiado superior, con dos mediocampistas extraordinarios y jóvenes. Ahí está la diferencia. Si queremos que el fútbol nacional vuelva con nuevos jugadores, nuevas promesas, no pueden contratar a un tipo que no fue nada en el fútbol, que tiene cero experiencia. A todos los que hemos sido futbolistas con experiencia, que hemos trabajado en la captación te dicen chao. No se entiende”.

Por último, Jorge Contreras expuso que “buscarcar culpables es complicado. Eligieron mal en el inicio. Rueda me pareció una persona que tenía un discurso muy interesante, pero que no le supo sacar provecho a lo que Chile venía haciendo. Y en muchas cosas. Un señor que no tuvo la personalidad de manejar el grupo, se lo manejaron. Sigo sin entender cómo en todo el tiempo que estuvo él no estuvo convocado un jugador tan importante como Claudio Bravo. Ahí se creó una situación de conflicto, todo un asunto por fuera que no le hizo nada bien a la selección. Sus citaciones fueron extrañas y eso no le dio potencial a la selección”.

Coke Contreras sentenció que “Cagigao viene entrando a última hora, viene conociendo el fútbol chileno. Quizás el error es de la dirigencia, pero todo el mundo necesita su tiempo de preparación. Esto estaba encausado y no lo pudieron enderezar. En una de esas en un proceso que inicien quizás puedan hacer cosas. Pero hay que pensar en la renovación, encontrar los jugadores adecuados, viene Copa América, hay que empezar a trabajar. Estos chicos nos dieron muchas alegrías, pero no tienen las mismas condiciones que cuando tenían entre 20 y 30 años, ahí era impresionante todo lo que hacían. Ahora era más difícil, por eso había que encontrar buenos acompañantes para la causa”.