A estas alturas no hay nadie que desconozca el precario origen de Gary Medel. Con una pequeña vivienda en la comuna de Conchalí, el pequeño Pitbull creció en condiciones de hacinamiento y pobreza que están a años luz de su actualidad, como uno de los jugadores chilenos mejor pagados en el exterior y una plácida vida en Bologna.

En una entrevista oficial con el club italiano, el mediocampista chileno reveló pasajes de su niñez. "Soy chileno, nací en la capital, en Santiago. De pequeñitos éramos muy felices con la familia, empecé a jugar fútbol con Universidad Católica a los 9 años y progresivamente fui creciendo", recuera del crack de la Roja.

El esfuerzo era el lema del entorno familiar de Medel. "Teníamos una vida distinta, dura, porque no teníamos dinero", apunta antes de indicar el pequeño estudio de grabación donde concede la entrevista. "Era en una casa así, vivíamos 35 personas con un baño para todos. Fue una infancia dura, pero éramos felices. Verdaderamente tuve una infancia bella", sentencia.

Gary: "La selección representa todo para mí"



Con tanta calle y tanto barrio, no es novedad que Gary Medel sienta muy dentro a la selección chilena. No sólo porque con ella ganó los únicos dos títulos profesionales de su carrera, dos ediciones de la Copa América, si no que también lo que representa para él. "¿Me cuesta caminar en la calle cuando voy a Chile? Sí", asume.

"Soy uno de los jugadores más queridos y es un honor, porque me lo fui ganando poco a poco. Cuando soy capitán, trato de demostrar dentro y fuera de la cancha. La selección representa todo para mí. Si hay un amistoso en China, donde sea, voy. La selección es única", complementa el crack.

Gary Medel esperaba retomar la acción futbolística este viernes, cuando Bologna reciba a Kapfenberger de Austria en un amistoso intertemporada, que se disputa desde las 10:00 horas de Chile en el Centro Técnico Niccolò Galli en la capital emiliana.