Hoy EN VIVO La Roja | Chile vs Bolivia en partido amistoso y el debut de Martín Lasarte en la banca

Chile vs Bolivia

Horario según país para ver a Chile vs Bolivia:

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil (Río de Janeiro): 22:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

EE.UU. Miami: 20:00 horas

EE.UU. (Los Ángeles): 17:00 horas

EE.UU. (Nueva York): 20:00 horas

México (Ciudad de México): 19:00 horas

Canadá (Toronto): 20:00 horas

España (Madrid): 02:00 AM del sábado 27

Inglaterra (Londres): 01:00 AM del sábado 27

Italia (Roma): 02:00 AM del sábado 27

Suecia (Estocolmo): 02:00 AM del sábado 27

Rusia (Moscú): 04 :00 AM del sábado 27

China (Beijing): 09:00 horas del sábado 27

Nueva Zelanda (Auckland): 14:00 horas del sábado 27

Australia (Melbourne): 12:00 horas del sábado 27