El ex mediocampista de la selección chilena y actualmente comentarista en México, Fabián Estay, confía en lo que pueda hacer Eduardo Berizzo al mando técnico de la Roja, a la espera que la FIFA resuelva el caso de Byron Castillo que puede meter al Equipo de Todos en el Mundial de Qatar 2022 por secretaría.

El mundialista en Francia 98 espera ver tonos de Marcelo Bielsa en la Roja, con el fin de recuperar ese mismo ADN que le impregnó el Loco a la selección con el Toto como asistente.

“Estoy de acuerdo en que el Toto tiene la escuela de Bielsa y se necesita encontrar ese ADN que se perdió con Rueda y Lasarte. Se peleó al final las clasificatorias para ir al Mundial y no sabemos qué pasara con el tema de Ecuador, pero Berizzo conoce perfectamente a esta generación y los jugadores chilenos que han participado, porque los enfrentó”, dijo Estay en Radio Agricultura.

El ex Universidad Católica, la U y Colo Colo agregó que “lo preocupante es si viene a sumarse a un proyecto o él le presentó un proyecto a la selección. No sabemos dónde vamos ni qué estamos construyendo. El fútbol joven está dejado de lado, el tema de los representantes... Más que Berizzo, me gustaría que haya un proyecto a mediano y largo plazo para intentar recuperar ese ADN y conseguir una selección ganadora, entendiendo que hay gente joven, que debe haber un recambio y que a la generación dorada le podemos sacar dos años más”.

“Le tengo fe a Berizzo, espero que mantenga esa agresividad que intento en algún momento con Paraguay en Copa América, después se le fue en las eliminatorias porque Paraguay tampoco tenía muchos argumentos para pelear la clasificación”, complementó.

Otro punto importante para Estay es que Berizzo logre contrarrestar el marcado retroceso que sostiene la Roja con los pasos de Reinaldo Rueda y Martín Lasarte por la banca de la selección chilena.

“No es un tema de nacionalidades o decir que los técnicos tienen que ser chilenos, es un tema de capacidad. Se equivocaron con Rueda tres años, quizá se puede rescatar un par de jugadores de la zona defensiva. Después Lasarte se elige sin tener experiencia en selecciones ni el ADN de esta generación. Ahí está el tema, hay que hacer una autocrítica en la selección”, expuso.

Fabián Estay sentencia que “si Berizzo tiene esos matices de Bielsa, aunque no le fue bien en algunos lados, porque no viene de ser exitoso por decirlo así por el tema Paraguay, pero conoce el medio, idiosincrasia y los jugadores, puede ser muy importante para recuperar ese ADN versátil, vertical e intenso”.