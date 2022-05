El delantero chileno ha recibido críticas por su rendimiento en el fútbol azteca, donde no ha podido marcar ningún gol. El Pelusa, conocedor de la Liga MX, entrega conceptos vitales sobre lo que debe mejorar el ex Colo Colo.

A principio de año sorprendió el repentino fichaje de Iván Morales por Cruz Azul, debido a que el delantero que terminaba contrato en Colo Colo estaba buscando partir a Europa, pero terminó jugando en México.

El seleccionado nacional no ha podido mostrar su poder goleador con el elenco cementero, porque tras 11 partidos jugados, con 343 minutos en cancha, no ha marcado ningún gol en la Liga MX, situación que provocó que le cayeran críticas.

Alguien que conoce en profundidad el fútbol azteca es Fabián Estay, quien contestó el celular rojo internacional de RedGol para analizar el momento del nacido en Linares.

“Es una realidad que no pudo rendir, oportunidades ha tenido, jugó en los últimos seis y siete partidos y lo ponen como centrodelantero. A mí me parece que puede ir acoplándose todavía. Las obligaciones que tiene en un equipo como Cruz Azul son diferentes a las que pueda tener Joaquín Montecinos en Xolos, por ejemplo, porque Iván está en un equipo que es protagonista, que tiene que ganar todo lo que juegue, y para los extranjeros hay una presión mayor", dijo de entrada el Pelusa.

El ex 10 de Chile en Francia 1998 fue más allá, porque indica que los problemas de Morales pueden ir acompañados por su físico, ya que no lo ve a tono.

"No pasa solo por Iván Morales que Cruz Azul no rinda, me parece que hay que darle más tiempo, hay jugadores que se adaptan más rápido, otros no. Me parece que se tiene que poner a tono en lo físico, tiene que ponerse más fino. Su equipo tiene especialistas, va a depender de él nomás para continuar en la institución y que el técnico le tenga confianza", explicó.

"Tiene que hacer un trabajo físico mayor, no es fácil jugar en la altitud de México. No es que esté pasado de peso, yo lo veo muy grueso, sobre todo en las piernas, debería mejorar esa situación. Tiene latente la opción de continuar en Cruz Azul, pero debe modificar su estado físico, entendiendo que en México en general debes estar a tono para competir en todo orden climático, con mucha humedad, calor, frío, altitud, etc. Hay muchas situaciones que hacen difícil al fútbol mexicano, por eso es clave el físico", cerró.

Cruz Azul se medirá en los octavos de final de los playoffs ante Necaxa, donde el chileno espera marca sus primeros goles en México.