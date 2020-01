En vivo | Chile enfrenta a Colombia por un cupo en el cuadrangular final del Preolímpico Sub 23

Chile juega su último partido de la primera fase del Preolímpico Sub 23 ante el local, Colombia, en búsqueda de un cupo en el cuadrangular final.

Para ello, la Roja debe ganar al dueño de casa. No le sirve otro resultado. Lo bueno viene por el lado del descanso, ya que la fecha anterior el equipo de Bernardo Redín tuvo libre y pudo "botar" un poco el estrés de los partidos seguidos.

Para la ocasión, Chile formará de la siguiente manera:

�� Formación definida de #LaRojaSub23 para el importante duelo ante Colombia



⏰: 22:30 horas

��: Hernán Ramírez Villegas, Pereira

⏰: 22:30 horas

��: Hernán Ramírez Villegas, Pereira

��: Canal 13 y DirecTV

Por su parte, Colombia lo hará así:

Este es el XI inicial de nuestra Selección Colombia Sub-23 para su partido frente a @LaRoja.



Este es el XI inicial de nuestra Selección Colombia Sub-23 para su partido frente a @LaRoja.

Puedes seguir el minuto a minuto del compromiso acá:

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020?

Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020 se jugará este jueves 30 de enero a las 22:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020?

Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020 será transmitido por Canal 13 y DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Temuco: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

Este jueves #LaRoja buscará la clasificación en la última fecha �� Chile vs. Colombia ����⚽���� Todos apoyemos a nuestra selección este 30 de enero a las 22:10 hrs #LaRojaXel13 desde nuestra transmisión EN VIVO�� https://t.co/Rixipq9gjF pic.twitter.com/FBsXABfWyQ — Canal 13 (@canal13) January 28, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020, podrás verlo en DirecTV GO y de manera gratuita en la Señal Online de Canal 13.