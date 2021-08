Tras el entrenamiento de este martes, Arturo Vidal, aseguró que el partido de este jueves entre la selección chilena y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 será muy distinto al jugado en la Copa América.

"Es una fecha triple primera vez que pasa, son tres selecciones que son rivales directos. Brasil claramente está más arriba, un poco más tranquilo, pero las otras selecciones vamos a estar hasta el final peleando por llegar al Mundial", señaló el volante del Inter de Milán.

Luego, afirmó: "Esperamos que sean tres partidos con buenos resultados para nosotros y tratar de sacar un poco de diferencia a las demás selecciones".

El King espera repetir la victoria de la clasificatoria pasada: "Hace poco enfrentamos a Brasil, pero era en Copa América que eran partidos de vida o muerte, y ahora en Eliminatorias hay que pensar en lo que viene más adelante y tener un poco de cuidado. Esta vez va a ser sacar puntos y poder avanzar un poco en la tabla. Va a ser un partido intenso, es importante para nosotros volver a hacer lo que hicimos en la eliminatorias pasada y volver a ganar"

"Estoy muy motivado, este partido lo he esperado hace tiempo, me he preparado de la mejor forma y ojalá podamos quedarnos con los tres puntos", finalizó.

