Una de las grandes sorpresas en la nómina de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 fue Víctor Dávila, quien fue llamado de emergencia luego que contara como baja Edson Puch tras la lesión sufrida con Universidad Católica.

El entrenador Martín Lasarte explicó el por qué de su citación. "Víctor estuvo reservado o a punto de ser citado. En algún momento nos decidimos por otro, intentamos acertar siempre pero no significa que lo hagamos", afirmó el timone de la Roja en la conferencia de prensa de este martes.

El atacante del León viene de marcar triplete en su último compromiso en Liga MX. "Nos pareció pertinente que se acercara, más allá de los tres goles. Eso es muy de juego de café, los futbolistas son mucho más que eso. Lo veo picante, en estado de gracia, que eso ayuda", apuntó.

El estratega uruaguayo explicó cómo trabaja para hacer las convocatorias. "Cada 21 días estamos revaluando la situación de los futbolistas en el exterior, igual que en el medio local. Cada fecha tiene su particularidad, lamentablemente no podemos tener un 100 por ciento de efectividad en minutos jugados en los muchachos".

"Recuerdo cuando Claudio no jugaba y se comentaba. Incluso no jugando lo hizo bien. Alexis no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica, con los pocos minutos que venía jugando. Arturo ha competido más, aunque nos gustaría que fuera con más minutos. Eduardo viene de una lesión, Maripán juega, Roco, Gary, Eugenio, Mauricio… No lo conseguimos nosotros y tampoco el rival, hay jugadores en el rival que ni club tienen. No creo que diferencie el partido", puntualizó Lasarte.