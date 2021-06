Inaugurarán imponente estatua de 5 metros y llevarán camisetas de Maradona en el partido entre Argentina y Chile

Este jueves antes del partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias a Qatar 2022, fijado para las 22:00 horas, se homenajeará al difunto Diego Armando Maradona.

En primer lugar, se descubrirá una imponente estatua que está en las afuera del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La obra fue encargada al escultor Carlos Benavídez, es completamente de bronce y es la más grande del mundo con la figura del Pelusa, con 5 metros.

La estatua está sobre un pedestal de un metro y en la placa dice "Diego Armando Maradona 1960-2020" con el símbolo del infinito.

La imponente estatua de Maradona en Santiago del Estero

Luego, los jugadores del seleccionado trasandino saldrán a la cancha con una camiseta que tendrá la imagen de Maradona en el pecho.

Eso sí, no podrán jugar con esa camiseta el partido, pues la FIFA no lo autorizó. Anteriormente, la sub 23 de Argentina ya había usado una camiseta con la imagen del Diego en un amistoso ante Japón (Foto).