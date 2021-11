Sin duda que la ausencia de Ben Brereton del duelo de la selección chilena ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, será difícil de reemplazar.

La suspensión por acumulación de tarjetas amarillas le pasó la cuenta al equipo que, para el periodista de radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, se notará porque había llegado a ocupar algo que le faltaba a la selección chilena.

"En la primera parte de la Eliminatoria, ante la ausencia del nueve, fue Vidal el encargado de convertir goles. Brereton le había dado un peso en el área que no tenía y yo creo que se va sentir, por el biotipo del jugador. Vargas juega más abierto y más retrasado, Sánchez también. Va falta un referente de área", cuenta Guarello.

En ese sentido, asegura que existe una ausencia de un jugador de esas características para el duelo ante Ecuador y que puede ser importante para el desarrollo del juego.

"Me falta alguien en el área, pero no está en la banca. Puede ser Morales pero no viene bien. El hombre era Valencia, pero estaba el problema del covid en Católica. No lo llamaron hasta que esto estuviera resuelto", asegura.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.