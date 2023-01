En medio del debate sobre quién es el mejor futbolista chileno de la historia, Elías Figueroa alza la voz en su biografía y señala que el deportista exitoso debe cumplir un rol en la sociedad y asegura que jugadores como Arturo Vidal "no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública".

Una de las polémicas sin solución del fútbol nacional es la que recae sobre Elías Figueroa como el mejor jugador chileno de la historia. La figuración internacional de Iván Zamorano y Marcelo Salas a fines del siglo pasado, y de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la última década, ponen en duda la condición de Don Elías, aunque él no titubea.

"Yo fui tres veces el mejor de América y dos veces el mejor del mundo. Si Vidal fuera cuatro veces mejor de América y tres veces el mejor de mundo, indudablemente me superaría", se jactó en 2022 el ex defensor que jugó tres mundiales con la selección chilena y vistió las camisetas de Internacional de Porto Alegre y Peñarol.

Pero detrás de esta reflexión, se esconde una distinción más contudente. Figueroa no duda en establecer una clara diferencia con Vidal en el comportamiento extradeportivo, como expresa el ex futbolista en sus propias palabras en el libro biográfico Don Elías, de los autores Nelson Osses y Pablo Arteche, lanzado este mes.

No es simple trazar un paralelo entre el fútbol del siglo pasado y el actual. Pero desde el punto de vista de la imagen, Elías Figueroa se siente identificado por la arquera Christiane Endler. "Creo que los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad. No como una obligación, pero aplaudo a quienes les nace y lo hacen", reflexiona.

En el libro Don Elías, Figueroa advierte que "el éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto, y Tiane cumple con eso, así como en su tiempo también lo hicieron Leonel Sánchez, mi amigo Carlos Caszely y Claudio Bravo, hoy en día", sentencia la leyenda del fútbol chileno.

Y luego viene el raspacachos para Arturo Vidal. "Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno", puntualiza Figueroa.

Lo cierto es que Vidal es el futbolista chileno con más títulos profesionales y además, el mérito de haber sido campeón ocho años consecutivos en las ligas de Italia, Alemania y España. Mérito suficiente para sumarse a la pelea con Don Elías y Alexis Sánchez, aunque cada uno tendrá sus argumentos para un debate que recién comienza.