En el fútbol chileno siempre está la discusión por saber quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, teniendo en cuenta la carrera de Elías Figueroa y los números que está logrando Arturo Vidal, actualmente en el Flamengo.

Un debate que también tuvo al defensor nacional, que en esta jornada cumple 76 años, y que fue consultado en radio Futuro sobre esta comparación con el King.

La pregunta vino de parte de Waldemar Méndez, quien le detalló que quería saber su pensamiento cuando se debate sobre quién le ha entregado más al país dentro de la cancha de fútbol.

"Es obvio que surge la discusión. Pero antiguamente hubo grandes jugadores que no los vimos jugar y que no tuvieron la difusión de nosotros. Pero creo que es fácil, si vamos a correr los 100 metros y yo los corro en 8.9 y tu en 8.5, quién gana. Yo fui tres veces mejor de América y dos mejor del mundo, el que sea cuatro veces mejor de América y tres mejor del mundo me va superar", comentó Elías Figueroa.

En ese sentido, el cumpleañero puso sobre la mesa que le tocó jugar en Brasil, donde estaban los mejores jugadores: "Es la época que fui había que enfrentar a Pelé y tantos otros".

Pese a todo, asegura que Arturo Vidal es un gran jugador, que ha tenido una gran carrera, pero le gustaba en otra faceta en su juego.

"Creo que Vidal es un gran jugador, tengo buena impresión de él. Me gustaba mucho de zaguero central y me gustaba mucho, salía jugando, marcaba, cabeceaba, pero sigue siendo un gran jugador", finaliza.