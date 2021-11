La épica historia de Ben Brereton junto a Chile ha despertado gran interés en el mundo, por lo que el afamado sitio League of 72 lanzó un completo registro audiovisual de Big Ben, su familia y compañeros en Blackburn Rovers para retratar su camino hasta llegar a La Roja.

Ben Brereton y la selección chilena están escribiendo una hermosa historia de amor, y sin duda alguna la vida del delantero de Blackburn Rovers dio un giro total tras su primer llamado a La Roja, por lo que su travesía fue plasmada en un notable documental.

El hijo de madre chilena no tardó en enamorar a todo Chile con su carisma y goles tanto en Copa América como en Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, erigiéndose como figura del equipo de todos.

La citación a representar a Chile no sólo fue algo bueno para el combinado nacional, sino también para el propio Ben, quien sumó confianza y se destapó rompiendo redes en Inglaterra, captando la atención del mundo entero.

En esa línea es que el sitio League of 72 lanzó un mini documental con la historia de Brereton Díaz llamado "De Stoke a Santiago", instancia donde el jugador, sus familiares y amigos hablan de su increíble viaje hasta nuestro país.

“Para ser sincera, como familia estábamos muy nerviosos porque era un idioma que no conoce, una cultura que no conoce, muchas cosas sobre Chile que no conoce…", revela la madre del artillero en el registro.

La mujer destacó que Big Ben "se subió un avión y viajó al otro lado del mundo solo para integrarse a este grupo que se conoce durante tanto tiempo”.

Pese a que la barrera idiomática fue un tema, el propio Benjamín Brereton confiesa en el documental que "todos son brillantes, algunos de ellos hablan inglés, otros no, pero todos me recibieron con los brazos abiertos”.

"Estaba tan nervioso, ya sabes, no hablo nada español y cosas así, así que yo estaba muy nervioso cuando fui la primera vez. Un día fui por mi cuenta, por un par de días… después al cuarto día fui al vestuario y todos estaban allí", contó el goleador.

En el breve documental de dieciséis minutos también hay entrevistas al embajador de Chile en Inglaterra y algunos compañeros de Big Ben en Blackburn Rovers, a modo de retratar fielmente la dura pero satisfactoria travesía de la nueva figura de La Roja.