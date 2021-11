El ex delantero de la Roja y comentarista de Radio Agricultura no se complica más con la derrota ante Ecuador y pone toda su esperanza en lo que Chile haga contra Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay en la recta final de las eliminatorias al Mundial.

Patricio Yáñez es muy positivo: "Los jugadores de esta selección chilena me convencieron que podemos estar en Qatar 2022"

La selección chilena perdió estrepitosamente contra Ecuador por la fecha 14 de las eliminatorias a Qatar 2022 en un partido lleno de mala suerte. Si bien la Roja fue dominada de inicio por el rival, la expulsión de Arturo Vidal y las siguientes lesiones de Eugenio Mena y Alexis Sánchez complican el análisis de un partido que el cuadro nacional necesitaba para seguir afirmándose arriba en la tabla.

De hecho, Chile cayó del cuarto puesto, en clasificación directa al Mundial de Qatar, al sexto casillero, por detrás del cupo de repechaje. Ahora más que nunca será fundamental lo que pase en las próximas fechas contra Argentina a fines de enero y frente a Bolivia a principios de febrero.

Pese a todo, Patricio Yáñez mantiene la ilusión y esperanza en que la selección chilena depende de sí misma para conseguir el boleto a Qatar 2022. Así lo manifestó en una columna en Mi Tribuna, de Radio Agricultura.

“Me imagino que están algo decepcionados con lo que vivió Chile frente a Ecuador, cuando parecía que conseguiríamos una victoria que consolidara la ilusión, no la que uno pueda sentir desde el corazón, si no la ilusión de lo que Chile había hecho en la cancha con tres victorias consecutivas… y viene esta derrota que fue tremenda”, dijo el ex delantero de la Roja.

El hoy comentarista agregó que “hay que señalar que Ecuador fue superior a Chile. Hasta la expulsión de Arturo Vidal, Ecuador nos estaba dando una clase magistral de agresividad y de cómo se debe controlar a jugadores de tanta calidad como Alexis Sánchez, Mauricio Isla o Eugenio Mena. O Eduaro Vargas”.

Por último, sentenció: “nada que decir, se nos lesionaron muchos jugadores importantes y otros ausentes. Yo sigo teniendo la confianza, sigo confiando en lo que pueda hacer esta selección frente a Argentina, rival difícil, y frente a Bolivia. Pero yo no me voy a echar a morir, porque me convencieron que podemos estar en Qatar”.