Cristián Caamaño adelanta que el fin de la "generación dorada" puede ser mañana: "Si Chile queda eliminado, no descartaría alguna despedida"

La tarea es difícil para volver a meter a la selección chilena en un Mundial, pero todavía queda la última chance ante Uruguay en un partido por las Eliminatorias Qatar 2022, que fue programado en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Si bien necesita ganar y que no logren sumar una victoria Colombia y Perú, el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, asegura que de ser un resultado negativo el que se de mañana, se podrían venir varias despedidas de la "generación dorada".

"No hay partidos oficiales, quizás no vamos a tener ni técnico a partir de mañana. No van a ocurrir partidos hasta el 2024, que se juega Copa América y el comienzo de las Eliminatorias para 2026. ¿Habrá sido el último partido de Claudio Bravo en la selección?", dejó abierta la pregunta Caamaño.

Si bien pueden existir muchas respuestas, el comentarista deportivo cree que una dolorosa eliminación puede abrir la puerta a varios para dar el siguiente paso.

"¿Habrá una conversación del nuevo técnico con él? Pero mañana, si Chile queda eliminado, no descartaría alguna despedida, que quizás después se revierta. Pero con la tristeza, el camarín abatido, alguno pueda decir llegué hasta acá", profundiza Caamaño.

En eso mismo pone un ejemplo, como sucedió con Lionel Messi en la selección Argentina, donde ya avisó que se dará un tiempo para pensar, aunque tras el Mundial.

"Messi en la conferencia posterior a Venezuela dijo me voy a replantear algunas cosas después del Mundial. Todos dan como que será su despedida de la selección después de tanto tiempo. Tiene 34 años, el próximo Mundial con 37, creo que llegará un momento en el proceso de cinco Mundiales, el tipo está con la cabeza agotadisima", destaca.

Eso sí, ante cualquier despedida o mensaje de frenar su proceso con la Roja, Caamaño cree que es fundamental que se realicen los homenajes correspondientes.

"Lo lógico sería hacer un partido homenaje al que quiera retirar porque se lo ganó, Bravo por ejemplo. Pero no retirarse en silencio, después de una derrota 4-0", finalizó.

