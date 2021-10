La ausencia de Leonardo Gil en la selección chilena ha sido materia de análisis para todos los seguidores de la Roja, al punto que el entrenador Martín Lasarte tuvo que salir a aclarar las razones que sustentan su decisión de marginar al colocolino.

"Entiendo que es un momento delicado, creo que es para jugadores con otro recorrido, que juegan en otras ligas con otros requerimientos. A excepción de Argentina o Brasil, el ritmo sudamericano no es lo mismo", explicó Machete este martes.

El problema fue que el mismo uruguayo dijo hace seis meses que México entraba en el mismo estándar de ritmo que Chile, pero hoy vemos en la Roja a jugadores de ese medio, como Claudio Baeza y Diego Valdés, a despecho de nombres como el del Colorado Gil.

El debate está sobre la mesa y quien tomó la palabra fue Cristián Basaure, en su tribuna del programa Redgol en La Clave. Recordó las primeras declaraciones de Lasarte y las puso en relieve con la situación actual, señalando las contradicciones.

"No me parece una declaración incendiaria ni tampoco absoluta, pero creo que se puede haber evitado porque (Lasarte) queda preso de sus palabras en el fondo, y ya ha ocurrido antes", reconoció el ex defensor.

La inconsistencia quedó en evidencia: "Tiene que ver con la ponderación de las ligas, que se lo preguntamos en la entrevista con los muchachos de La Clave (...), la relación de la mexicana con la chilena, creo que no se condice con lo que declaró en su momento".

En ese sentido, el Basa cree que la postergación de Gil tiene otras razones. "El fútbolista entiende, más que por las palabras de Lasarte, que tiene que ver con un paladar futbolístico", profundiza el analista del juego.

"Siento que es una cuestión de gusto, porque hay jugadores de la liga chilena: estuvo Morales ante la ausencia de los dos titurales de la selección, como Alexis y Brereton. Pero no lo tiene como prioridad. Y lo de Gil quizás es lo más llamativo, pero seguramente él pondera de menor manera. Montecinos quizás lo nomina, pero no lo tiene como prioridad. Creo que es algo netamente futbolística y personal del gusto del técnico", completó el barbudo.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol.cl. Sólo debes acceder desde tu dispositivo, conectado a internet fijo o wifi y desde territorio nacional, para disfrutar el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.