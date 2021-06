Messi: "Nos faltó controlar el balón y jugar más rápido, cosa que sí hizo Chile"

Este lunes la selección chilena empató 1-1 frente a Argentina en el Nilton Santos de Rio de Janeiro por la primera jornada del Grupo A de la Copa América de Brasil.

Lionel Messi, quien marcó el gol de los trasandinos, se mostró insatisfecho tras la igualdad y reconoció que la Roja manejó mejor el balón.

"La jugada del penal y el empate les dio tranquilidad y a nosotros no, manejaron la pelota, no podíamos tenerla y se complicó el partido", dijo el delantero del Barcelona.

"Nos faltó tranquilidad, cuando estábamos en ventaja no la tuvimos, la cancha no ayudaba mucho y nos faltó tener el control, jugar más rápido, cosa que sí hizo Chile cuando nos empataron. El penal no lo veo, pero cambia el partido, obviamente", añadió.

"Queríamos empezar ganando, era importante, jugábamos contra un rival muy difícil, ahora viene Uruguay que será parejo y complicado, son partidos duros para empezar la Copa América y por eso queríamos ganar hoy. Pero hay que pensar en Uruguay ya", finalizó.

En la próxima fecha Argentina enfrentará a Uruguay, mientras la selección de Martín Lasarte se medirá con Bolivia.