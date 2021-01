Claudio Bustíos se la juega por el próximo entrenador de la selección chilena: "Para mí, Matías Almeyda"

Días cruciales se viven para determinar el futuro de la selección chilena luego de la intempestiva salida de Reinaldo Rueda que dejó la Roja para asumir en el combinado cafetero dejando acéfalo su puesto de cara al proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

La danza de nombres para quedarse con la banca de la Roja ha sido extensa, pero el espectro se ha ido cerrando y al parecer todo se ciñe a dos nombres, ambos argentinos: José Néstor Peckerman y Matías Almeyda.

El que le puso una ficha segura al Pelado, fue el periodista de TNT, Claudio Bustíos, quién se la jugó por el ídolo de River Plate para llegar al banco de la Selección.

"Para mí, Matías Almeyda a la Roja", escribió el profesional en su cuenta de Twitter. ¿Pálpito o información? Lo cierto es que en el segundo piso del edificio de la ANFP en Avenida Quilín el tema se ha manejado en forma muy hermética y apuestan a que no se filtre por ningún motivo el nombre del nuevo entrenador.

El Pelado quiere al Pelado

En Redgol salimos de dudas y conversamos con Claudio Bustíos que amablemente contestó su teléfono para definir si él tiene la "papa" o es un gusto personal, de Pelado a Pelado.

"A mi me gusta Almeyda de hace rato. Él viene de esa raíz de River Plate, no sólo de jugador ganador, con toda su experiencia que tuvo en Italia y el hecho de haber comandado ese equipo que descendió y lo subió a primera también es importante en su corta carrera que ha sido metórica", nos cuenta de entrada.

Agregando que "tiene el perfil de entrenador que estará motivado para clasificar al Mundial".

Bustíos relata que conoció al argentino "cuando él esperaba a Marcelo Salas en la Lazio. Me pareció un jugador metido en la carrera, él no se mete a ser entrenador por pasión y necesitamos un entrenador así: joven, con ambición, con propuesta ofensiva y con espalda como jugador ganador y que las nuevas generaciones puedan sentir esa motivación".

Matias Almeyda levanta la Concachampions con las Chivas (Getty Images)

Para el final, el periodista asegura que Almeyda puede terminar con los fantasmas de la selección. "Contratar un entrenador de vuelta aunque tenga muchos pergaminos quedó demostrado que no funciona y no porque sean malos, si no porque el medio es inmediatista y los jugadores chilenos si no resulta del inicio, es difícil que ese DT obtenga respeto. Hay muchos fantasmas en la selección, Sampaoli, Bielsa y entonces un entrenador joven que venga limpio de esa contaminación nos puede hacer bien, no sé si nos garantiza llegar a Qatar, pero si frescura. Me gusta Almeyda, un rostro joven", cerró.