Claudio Bravo recuerda y destaca "la gran entrega y compromiso de todos mis compañeros"

Claudio Bravo compartió un video en Twitter para festejar los cinco años de la consecución de la Copa América 2015, esto gracias al triunfo de la selección chilena frente a Argentina en la final del Estadio Nacional.

El actual arquero del Manchester City lideró ese plantel de la Roja como capitán. En la final, específicamente en los penales, recibió el gol de Lionel Messi, vio irse a las nubes el remate de Gonzalo Higuaín y tapó el remate de Éver Banega para dejarle servida la gloria a Alexis Sánchez.

“Sin lugar a dudas un magnífico y gran recuerdo, pero no me quedo con los goles, no me quedo con las atajadas. Sí me quedo con la gran entrega y compromiso de todos mis compañeros”, sostuvo Bravo en redes sociales.

Y cual fue tu recuerdo de ese día ?

La felicidad de un país no tiene precio ��������

4 de Julio 2015 ���� Copa America �� https://t.co/VFV0O5YMCF pic.twitter.com/Gyg0oIWV31 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 4, 2020

El bicampeón con la selección chilena sentenció que “hay algo que jamás se olvidará y es el gran apoyo y la gran felicidad de todo nuestro país”.

Penal para Argentina y la tapada de Bravo.