El mejor arquero en la historia de Chile a la mejor golera del mundo: Claudio Bravo felicita a Christiane Endler por su título en Francia

Claudio Bravo y la selección chilena se preparan para el partido frente a Bolivia por la octava fecha de las Eliminatoria Sudamericanas a Qatar 2022 luego de conseguir el empate contra Argentina en Santiago del Estero. Pero hay otro tema importantísimo que el meta debía abordar.

El pasado viernes Christiane Endler se coronó campeona de la Primera División de Francia y la arquera y capitana de la selección chilena femenina alcanza el cielo en una liga que más de alguno considera la más importante de Europa. El 1 de la Roja masculina compartió la alegría de Tiane, para muchos la mejor golera del mundo en la actualidad.

“Lo que ha hecho Christiane es magnífico. A mí nada más me queda mandarle un abrazo y felicitarla, lo que está haciendo es tremendo. Me tocó vivirlo y dimensionarlo, es complejo cuando desde acá logras dar el salto a Europa. Mantenerte, ganar premios y nominaciones, salir campeones… significa muchas cosas que son complejas, no sólo va ligado al talento, sino que a muchas cosas”, dijo Claudio Bravo en rueda de prensa.

Agregó que “hay muchas dificultades, el trato es distinto por no ser europeo, no se te da protagonismo inmediato como sí sucede con otros, hay que remar el doble y sacrificarse el doble. Me alegro mucho, porque también le va a servir a muchas niñas que sueñan con estar ahí y hacer la carrera que está haciendo ella”.

“Eso va a abrir muchas puertas, es el pensamiento que he tenido en mi carrera: hacer las cosas bien, dejar bien puesto el nombre de los arqueros chilenos y eso también le abre puertas a los demás”, complementó.

Bravo sentenció que “le mandé un mensaje el otro día y le dije que siguiera de la misma manera, trabajando duro. Le queda mucho todavía por delante, que no se relaje porque ese es el secreto, y que aspire siempre a lo máximo. El tiempo después posiciona todo y premia siempre a la gente que trabaja de buena manera”.

Tiane Endler, campeona en Francia con el PSG, orgullo de Chile y calidad de primer nivel mundial. (Foto: PSG Féminines)

