Clarence Acuña recuerda el partidazo de la Roja ante Perú camino a Francia 1998: "Para nada lo veíamos como una guerra"

La selección chilena volvió a un Mundial en Francia 1998, luego de 16 largos años de ausencia, pero para clasificar tuvo que sortear unas duras Eliminatorias Sudamericanas, donde su rival directo fue Perú.

Chilenos y peruanos llegaron a la penúltima fecha con tres puntos de diferencia, a favor de los incaicos, por ende el equipo de Nelson Acosta debía vencer en el duelo entre ellos en el Nacional, y así fue, porque la Roja venció por 4-0 en un duelo con un ambiente muy caliente.

Uno de los protagonistas de aquella noche en Ñuñoa fue Clarence Acuña, quien hoy trabaja en la Conmebol, y que recordó dicho encuentro en diálogo con RPP de Perú.

"Nosotros para nada lo veíamos como una guerra. A nosotros nos sorprendió que de afuera lo vean así. Si tú ves dentro del campo no pasó nada extraño. Los Chile – Perú son partidos de fútbol y nada más que eso. Hay que ganarlos como sea dentro de las reglas y las armas que existen. De parte de los jugadores no hubo un enfrentamiento directo hacia ningún jugador", analizó el ex volante.