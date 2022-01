Christiane Endler se quedó con el Premio FIFA The Best a la mejor arquera del mundo en un hecho histórico para todo el fútbol chileno. Tieane lo había buscado sin éxito en los años anteriores, pero este 2022 se hizo justicia con la capitana de la selección chilena femenina.

Christiane Endler es oficialmente la mejor arquera del mundo en el fútbol femenino tras quedarse con el Premio The Best. Tiane lo había intentado anteriormente sin éxito, pero este pasado lunes demostró que con trabajo y convicción se puede cambiar la historia. Tras la condecoración, la chilena volvió a conversar con la FIFA.

“La verdad es que es una emoción muy grande. Venir desde un país tan pequeño y tan poco desarrollado en el fútbol femenino, y llegar hasta aquí y ganar este premio es para mí un honor. Más, con las grandes porteras con las que estaba compitiendo. Estoy muy contenta de poder estar aquí una vez más y llevarme el premio finalmente”, dijo Tiane.

Endler agregó que “nunca pensé que llegaría donde estoy hoy, porque como te dije, en Chile no se conocía mucho el fútbol femenino y no había muchas oportunidades para desarrollarlo. Desde pequeña, mis ídolos siempre fueron en su mayoría hombres. Tuve muy pocas referencias femeninas. Pero, claro, una de las grandes porteras siempre fue Hope Solo, me gustaba mucho cuando era pequeña, Pero también recuerdo que mi primer gran ídolo fue Oliver Kahn, de Alemania. Y Claudio Bravo también, siempre ha sido un referente, como arquero y portero chileno”.

“Las competencias cada vez están más reñidas, los equipos están mejor reforzados. Está más profesional también el fútbol femenino. Creo que ha sido un avance muy importante. Sin duda, hay que seguir creciendo, seguir mejorando, pero creo que vamos por buen camino y el fútbol femenino cada vez está tomando mayor importancia a nivel mundial”, complementó la arquera chilena.

Por último, tuvo espacios para abordar puntualmente el presente y futuro de la selección chilena. Tras Francia 2019 y los Juegos Olímpicos, la mejor arquera del mundo y capitana de la Roja pone la mira sobre el próximo Mundial.

“Espero que podamos clasificar con Chile. Creo que va a ser un Mundial inigualable. Al igual que Francia rompió todos los récords y presentó un Mundial de muy buena calidad con muy buena organización, creo que Australia y Nueva Zelanda van a hacer lo mismo y va a ser un gran espectáculo para todos a los que nos gusta el fútbol”, sentenció Christiane Endler.