Un inesperado golpe recibió la selección chilena antes de que arranque la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022: el delantero Robbie Robinson renunció a la convocatoria por tener dudas si jugar por La Roja o defender los colores de Estados Unidos.

Ante ese panorama, el periodista Rodrigo Herrera se descargó con todo en el programa de RedGol en La Clave, porque disparó contra Francis Cagigao, el técnico Martín Lasarte y el propio delantero del Inter de Miami por aceptar venir al Equipo de Todos, a pesar de tener dudas sobre qué país defender.

“Estamos en un momento muy complejo, porque no estamos bien en los números, en la tabla, porque necesitamos hacernos fuertes de local, tenemos una triple fecha muy compleja con rivales que siempre nos han incomodado y con los que no a costado mucho sumar: Brasil de local, visitar a Ecuador y Colombia”, partió diciendo.

“Más allá de la ilusión, de la esperanza, de lo que uno deposita siempre en la selección chilena, ayer vivimos un verdadero papelón: 24 horas antes de que se jugara este partido Robbie Robinson, jugador chileno-estadounidense y que juega en el Inter de Miami, decidió abandonar la concentración y devolverse a los Estados Unidos por dudas si quiere defender a Chile o si quiere defender a EEUU, donde ha estado en series menores”, prosiguió.

“Esto nos puede golpear, claro. Pero no sabemos lo que iba a aportar Robinson, era un misterio. Uno veía los antecedentes y son positivos, pero estamos hablando de la selección chilena absoluta, de partidos clasificatorios a un Mundial y estamos hablando de la seriedad que requiere un proceso como este”, agregó.

“Si estas dudas de Robinson aparecen 24 horas antes es que acá se realizó un mal scout, acá falló Cagigao, acá falló el propio Lasarte, acá se equivocaron todos los que de cierta manera garantizaron que había una convicción y por supuesto el propio futbolista. Yo siempre digo: ‘si no hay convicción para jugar por Chile, mejor no ponerse la camiseta de La Roja’”, continuó.

El delantero participó durante tres días en los entrenamientos de La Roja. (FOTO: Comunicaciones ANFP)

“Ayer él escribía que agradecía estos días de entrenamientos y se olvida del momento en que estamos nosotros: nosotros no estamos acá para invitar a entrenar a nadie, él fue convocado a una triple fecha de eliminatorias en la selección mayor de Chile, lo que es un honor. Por cualquier circunstancia, por la que sea: emocional, física, inmadurez, lo que usted quiera, se juega con eso y creo que esa persona no está capacitada para vestir el máximo honor que puede tener un futbolista nacional que es ponerse esa camiseta roja”, mencionó.

“Es un papelón que, independientemente de lo que pase, me hace pensar que un jugador que comete las acciones que realizó Robinson, sencillamente no puede volver a Juan Pinto Durán, porque nos hizo vivir un bochorno y nos colocó más encima en una posición incómoda, porque ahora cualquiera va a decir lo que piense: ‘este gringo vino a jugar con ustedes, renunció 24 horas antes’. En realidad nunca quiso jugar por Chile, es triste lo que pasó y ojalá que no nos afecte demasiado. Por suerte, no era titular, pero esto era muy fácil de evitar y mejor hubiese rechazado de un principio esta convocatoria”, sentenció.

