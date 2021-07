Asumen Ariel Leporati y Hernán Caputto: Chile presenta al staff para el plan de Francis Cagigao en la selección

Cuando Francis Cagigao llegó a nuestro país para asumir como el nuevo director nacional de selecciones, su principal misión fue potenciar todas sus divisiones con un trabajo en conjunto. Y este martes, su plan comenzó a tomar forma, ya que la Federación de Fútbol de Chile presentó al staff que buscará regresar a la Roja a lo más alto.

Acompañado de Pablo Milad y Martín Lasarte, el español anunció la llegada de Ariel Leporati y Hernán Caputto a la Sub 15 y Sub 17 respectivamente. "Es un día muy importante, porque hace seis meses hablo de que el logro real mío es poner cimientos, pienso que eso empieza hoy. Es muy importante la selección absoluta, es el referente, pero si no ponemos esos cimientos ni trabajamos desde abajo para que los jóvenes talentos lleguen, no hay un futuro", explicó el hispano.

Cagigao también explicó cómo se conformará ahora la división para las menores de la selección chilena masculina. "Hemos hecho un corte separando el fútbol profesional, adjuntamos la Sub 20 a la absoluta, pero es ficticio, porque todos los técnicos estarán alineados. Dentro de poco esperamos comenzar el proceso para el nuevo departamento de scouting y análisis, que trabajará mano a mano".

Chile tiene listo a su staff de selecciones para potenciar a la Roja. Foto: ANFP

Hernan Caputto, que regresa a la Roja después de su paso por Universidad de Chile, se mostró feliz de volver. "Estoy muy contento, es mi tercer periodo. El éxito se mide con la llegada de jugadores a la adulta, eso es más importante que ir al mundial en juveniles. Entregaré toda mi experiencia para los jóvenes talentos, en un momento tan complicado, para que estos talentos no se pierdan".

Pero el ex DT azul no solo estará al mando de la juvenil, sino también tendrá el cargo de Coordinador de Metodología. En sus propias palabras, el puesto "se rige principalmente de 17 hacia abajo, tiene que ver con la manera de jugar, de entrenar y relacionarnos con los clubes. Tiene que haber una unión en los entrenamientos y en el modelo de juego".

"El mayor desafío como seleccionador es pulir el diamante que siempre hay en Chile y que se construya en conjunto con los entrenadores para que Martín tenga a jugadores mejor formados y más competitivos", agregó.

Por otro lado Patricio Ormazabal, técnico de la Sub 20, valoró el trabajo que comienza desde ahora en la Roja. "Ha sido buenísimo, es fundamental. La integración que tendrá la sub 20 con la adulta, es vital trabajar en eso. Es el camino, las selecciones deben estar alineadas, así el producto final para la adulta será mucho mejor".

Finalmente aseguró que con los entrenadores definidos, se puede iniciar la labor para volver a poner en la cima a la Roja. "Nos faltaba gente en el staff y hoy estamos completos. Ahora para adelante, trabajando juntos para ver los cimientos y el camino que tendremos para trabajar en la regeneración y la adulta actual".