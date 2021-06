Martín Lasarte chocho con Ben Brereton pero medio tostado con el partido de Chile ante Bolivia: “Nos generaron problemas”

Martín Lasarte llegó pensativo a la conferencia de prensa tras el partido de Chile ante Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, donde la Roja se impuso por 1-0 con solitario gol de Ben Brereton, pero se vio complicada por momentos del segundo tiempo, donde el equipo de César Farías se arrimó y ahora sí hizo trabajar a Claudio Bravo y la defensa, hasta mereciendo mucho más ahora una paridad a diferencia de lo que pasó en San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias.

Pero el uruguayo partió con el tema dulce. “Para Ben era una ocasión importante, pero también difícil. Es jugar de titular en una selección donde no habla el idioma, está haciendo un gran esfuerzo por entender, los compañeros tiene mucha responsabilidad y colaboran mucho. Tuvo su oportunidad y la aprovechó. Debe haber sido motivante para él, por la ansiedad, hacer un gol, ver cómo lo gritó, hizo un gran trabajo y terminó agotado, cosa lógica. El rol de Claudio (Bravo) lo juegan otros, están cerca de él, comunicándose, marcándole pautas a nivel de lengua y cultura también”, puntualizó Machete.

Sobre el partido, dijo que “no estoy de acuerdo con que fue parecido al partido de Eliminatorias. En Santiago dominamos mucho más en el primer tiempo que en el segundo, pero en el segundo también tuvimos el control. Hoy Bolivia fue mucho más que el otro día, nos generó problemas, los jugadores tuvieron que trabajar mucho en lo defensivo. No seré original, pero hay que materializar antes lo que generamos, eso le da al partido otra condición. Hay otro aspecto importante que es cómo Bolivia encara el juego, con un poder, entrega, convencimiento, es un equipo difícil, sinceramente”.

Ben Brereton, apuesta de Martín Lasarte, responde con creces en Copa América. | Foto: Getty Images

“El hecho de no concretar puede haber frustrado al equipo, cedimos mucho terreno, nos costó, sentimos el esfuerzo hecho ante Argentina, eso también se paga. No sé, es un poco de todo. No haber materializado las ocasiones. El fútbol es eso, a veces jugaste mejor y no ganas y hoy quizás tuvimos un tiempo para cada uno y ganamos”, abundó.

Asimismo, Lasarte recalcó que “en el primer tiempo generamos unas cuantas y marcamos una, nos pasó algo similar a lo de la Eliminatoria. No hay un equipo en el fútbol que domine los 90 minutos. No hay. Alguna te genera el rival. Si no materializas y no ejerces supremacía en el marcador, se te vuelve en contra. Es vieja la frase de goles no marcados se te vuelven en contra. Más vieja esa frase, pero es efectiva todavía”.

Finalmente, el DT de la Roja que “vamos a ver ahora a Uruguay, cómo se desarrolla el partido, es un rival al que conozco bien, lógicamente. Tienen jugadores de peso histórico, jugadores buenos de renovación. Llevan mucho tiempo jugando juntos, es un equipo difícil”.