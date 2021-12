La noche de este jueves la selección chilena tiene una nueva cita con la historia enfrentando a México. Desde las 00:05 horas, el equipo dirigido por Martín Lasarte enfrenta a los Aztecas en un amistoso pensando en lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

La Roja se enfrentarán con los pupilos de Gerardo Martino, con Benjamín Galdames entre ellos, en el primero de dos encuentros de la gira por Estados Unidos. Tras el choque de mañana en la noche, nuestro país tendrá que medirse con El Salvador el día domingo también durante la madrugada.

Los partidos no serán fáciles, ya que Lasarte no contará con los históricos y probará, por primera vez desde su arribo, un equipo mucho más joven. La tarea por delante será vital para que los nuevos rostros tomen confianza para el futuro y este martes recibieron tremendo espaldarazo.

Una visita más que ilustre llegó hasta el hotel de concentración de Chile en Houston, Texas, para darle su apoyo a los jugadores. Humberto Suazo se dejó ver junto a algunos integrantes del plantel y hasta se dio el tiempo de sacarse fotos con algunos.

Chupete, que terminó su contrato con los Raya2 de México y prepara su regreso al fútbol chileno, aprovechó su paso por Estados Unidos para ver a sus viejos amigos. De hecho, hubo uno con el que tuvo un reencuentro más que especial.

Zacarías López, ex compañero en Deportes La Serena, fue uno de los que se fotografió con Suazo. "No llores, amigo", le pidió el venido del Planeta Gol. Pero no fue el único, ya que Claudio Baeza también tuvo su captura con el goleador. "Qué alegría verte, hermanito", destacó.

Chile sigue trabajando intensamente en su preparación para el duelo de este jueves ante México. El encuentro parte a las 00:05 de la madrugada, por lo que habrá que trasnochar si se quiere vibrar con la emoción de la Roja linda y querida.

Revisa la visita de Humberto Suazo a la Roja en Estados Unidos