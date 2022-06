Esta jornada comenzarán a llegar al país los jugadores que integraron la primera selección chilena encabezada por Eduardo Berizzo como entrenador, en un tour de amistosos por Corea del Sur y Japón que dejó cero gol a favor, cuatro en contra, dos derrotas y un empate en el registro ante escuadras mundialistas.

"No fueron los resultados que queríamos, pero trabajamos muy duro y la unión del equipo y la experiencia adquirida serán invaluables para el futuro", reflexionó Ben Brereton después del periplo por el Lejano Oriente, mientras que el nuevo entrenador dio luces de lo que seguirá desarrollando en Juan Pinto Durán.

"El balance final tiene que ver con el descubrimiento de algunos futbolistas en esta gira. Encontramos futbolistas que se pueden incrustar en lo que queremos (...). Ahora empieza nuestro trabajo, para que el roce internacional los haga crecer. Nos vamos con un gran aprendizaje de la plantilla y otra gente se sumará", explicó el Toto al cierre de la Copa Kirin.

Y al menos parece haber donde echar mano. De hecho, RedGol reunió once casos de colección que podrían aparecer en la Roja, si es que Berizzo así lo determina. Jugadores que llevan un año y más fuera del Equipo de Todos y cuyo presente puede ilusionar en algunas posiciones específicas.

El aporte del fútbol argentino a la Roja



El ejemplo del fútbol argentino deberá ser seguido muy de cerca por el nuevo cuerpo técnico de la selección chilena. Es que hay varios chilenos actuando con regularidad en un medio de dificultad mayor, y que llevan largo tiempo alejados de las convocatorias.

El contingente lo encabeza Cristopher Toselli (34), quien no aparece desde el ciclo de Reinaldo Rueda y está haciendo una gran temporada en Central Córdoba de Santiago del Estero. El último fin de semana, dejó el arco en cero y fue alabado por la prensa después del triunfo sobre Boca Juniors.

Otro jugador proyectable es Guillermo Soto (28). Mientras Berizzo trajo de Bélgica a Nayel Mehssatou y además contó en Asia con Jeyson Rojas y Óscar Opazo, pensando en el relevo de Mauricio Isla; el carrilero se ganó con creces la titularidad en Huracán. Se recuperó de una lesión y lleva diez partidos como titular del técnico Diego Dabove.

Leandro Benegas (33) es otra incógnita. Se sumó a la selección chilena en la era de Reinaldo Rueda y hasta fue a la banca en el empate ante Colombia en Santiago (2020). Luego figuró en Curicó Unido, hasta que dio el salto a Independiente de Avellaneda. ¿Cómo le ha ido? Lleva cuatro goles en doce partidos, ocho de ellos como titular.

Los perdidos en Europa



Europa también tiene material para mirar. El ejemplo de Juan Delgado (29) es especial, ya que ha jugado como delantero y lateral con Pacos de Ferreira en Portugal, con un total de 38 partidos disputados y dos goles convertidos, en una de las ligas más desiguales del mundo, con la presencia estelar de Porto, Benfica y Sporting.

Martín Rodríguez (27) está en los planes de Colo Colo, pero el Altay de Turquía no lo quiere liberar y con razón. El Tin acumuló 33 partidos y dos goles en la última temporada, y pese a que su equipo descendió, lo quieren retener para que ayude al regresao a la categoría.

Luis Rojas (19) es otro misterio. El mundialista Sub 17 y canterano de Universidad de Chile lleva dos años en el fútbol italiano y se advierte un enorme crecimiento en los físico. Sin embargo, no ha podido actuar con regularidad y en Bologna ni siquiera pudo jugar en el primer equipo, si no que lo tuvo que hacer en la liga Sub 19.

Finalmente, dejamos un asterisco con Ángelo Henriquez (28), que dejó el Fortaleza de Brasil para regresar al Viejo Continente, esta vez con la camiseta del exótico Miedz Legnica, líder de la liga polaca y que puede marcar el regreso del ariete a las actuaciones regulares, como en los tiempos en que jugó en Dinamo Zagreb de Croacia y estuvo en la Copa América 2015.

¿Volverá Marcelo Díaz?



El análisis de Eduardo Berizzo también se detendrá en un viejo conocido. Se trata de Marcelo Díaz (35), a quien conoció durante el ciclo de Marcelo Bielsa con la selección chilena y luego contrató para que integrara su plantel en el Celta de Vigo. La contra es la escasa regularidad de Carepato en Libertad de Paraguay, donde recién suma cinco partidos en nueve meses.

Similar es la situación de Ángelo Araos (25), quien saltó de Corinthians al Necaxa de México por encargo de Pablo Guede, quien partió a los pocos meses. Luego el antofagastino batalló por una camiseta, pero sólo alcanzó a ser figura de recambio y sumó 13 partidos y un gol en el semestre pasado.

También en México encontramos a Igor Lichnovsky (28), quien se fue quedando atrás en la lucha por las camisetas de la defensa en la selección chilena ante la irrupción de Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Francisco Sierralta y Benjamín Kuscevic. Once partidos jugados y seis de ellos como titular registró en Tigres después de su paso por Arabia Saudita.

Finalmente cierra el grupo Diego Rubio (29), que ha sido permanentemente monitoreado pero nunca agasajado con una convocatoria desde 2019. El delantero lleva este año doce partidos en el Colorado Rapids de la MLS, y totaliza ocho goles, en uno de los mejores registros de un chileno en el exterior.

Cabe señalar que Chile tendrá dos fechas FIFA de aquí al inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica en 2026. La primera es a fines de septiembre, y la segunda a partir del 14 de noviembre, donde la Roja podrá convertirse en sparring de las selecciones que asistirán a Qatar 2022.