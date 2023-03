La Roja ya conoce la lista de jugadores convocados para la fecha FIFA. Eduardo Berizzo sumó tres nombres que no estaban en los planes de los hinchas.

La selección chilena comienza la temporada 2023 desde este lunes. La Roja se reúne en Juan Pinto Durán para preparar el amistoso del próximo 27 de marzo ante Paraguay, en su regreso a las canchas en nuestro país después de un año.

Para la ocasión, este domingo Eduardo Berizzo entregó la nómina final de jugadores que estarán disponibles para el compromiso. En ella, más allá de los nombres ya consagrados, hay tres grandes sorpresas: Matías Catalán, Diego Rubio y Eugenio Mena.

El Toto se juega un partido importante al mando de la selección chilena, ya que no ha sumado triunfos desde que asumió el banquillo. Ahora, con los hinchas en las tribunas, puede recibir el golpe si las cosas no van bien de manera directa y no a la distancia como fue la tónica.

Entre los convocados la primera gran sorpresas es la aparición de Matías Catalán. El argentino con nacionalidad chilena llevaba tiempo sonando como opción, pero no había sido considerado. Con el nivel mostrado por Matías Fernández en Independiente del Valle, muchos esperaban que ese fuera su cupo, pero el DT decidió otra cosa.

El jugador llega siendo titular en Talleres de Córdoba, aunque ahora en un rol de central y no como lateral, como hace un tiempo atrás. Llega a la Roja con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas bajo el brazo, en las que fue titular los 90 minutos.

Otra de las sopresas de Eduardo Berizzo fue la aparición de Diego Rubio. El delantero había sido figura el año pasado, pero a comienzos del 2023 fue sometido a una artroscopia que lo mantuvo fuera del arranque de la MLS.

De hecho, recién este domingo volvió a ver acción en la derrota frente al Minnesota United, donde jugó un total de 29' minutos.

La última sorpresa de la nómina de Eduardo Berizzo es Eugenio Mena. El Keno regresó esta temporada a nuestro país para vestir los colores de Universidad Católica, donde ha mostrado un buen nivel y ha jugado todos los partidos hasta ahora.

El lateral llega como líder del Campeonato Nacional 2023, además de dos asistencias y un gol en el bolsillo. Su nombre le mete presión a Gabriel Suazo, la principal carta por la banda izquierda y que también llega encendido desde el Toulouse de Francia.

La selección chilena tiene definida su nómina donde Matías Catalán, Diego Rubio y Eugenio Mena son las grandes sorpresas. Quedará esperar para ver en la cancha si Eduardo Berizzo acertó con su aparición, ya que con sólo un partido en la fecha FIFA, tendrá 90 minutos para intentar revertir su mal momento.