Carla Guerrero y la selección femenina: "No somos la Rojita, estamos bastante grandes para eso"

La defensa de la selección chilena femenina y la U, Carla Guerrero, disfruta el presente de la Roja tras conseguir los pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio en el repechaje contra Camerún en una clasificación histórica conseguida por La Jefa, Christiane Endler y compañía.

Pocos días antes Guerrero obtuvo el cuarto lugar de la Copa Libertadores Femenina con Universidad de Chile y, junto a un camino ascendente de la selección nacional, La Jefa se refirió a un tema sensible para las cracks del fútbol criollo.

“No somos la Rojita, estamos bastante grandes para eso. La Roja masculina y la femenina somos una, no hay diferencia. Somos la selección femenina que ha llegado más lejos, no ha habido otra, me parece bien que nos titulen así”, sostuvo Carla Guerrero a Revista YA.

Agrega que “ahora en las camisetas no sólo salen los apellidos de los hombres, salen los nuestros. Hemos cambiado la perspectiva de ese tema machista y tanto hombres como mujeres se han encantado con nosotras. Hemos cambiado muchísimas cosas y nos llena de orgullo”.

Cabe recordar que la selección femenina cumplió una destacada participación en la Copa América de Chile 2018, terminando como subcampeona tras Brasil. Por aquello el representativo nacional participó de un Mundial adulto por primera vez en su historia en Francia 2019 y ahora va por Tokio.

Por el Grupo E de los Juegos Olímpicos de Tokio, Chile se enfrentará a Gran Bretaña el 21 de julio, a Canadá el 24 del mismo mes y cerrará la fase zonal el 27 ante las anfitrionas de Japón.