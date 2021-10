El director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, habló en extenso este jueves y confirmó que la Roja no sólo debería jugar un duelo amistoso en diciembre, sino que tres, todos a disputarse en el extranjero.

Hace unos días ronda México como probable Rival en Estadios Unidos, pero tras las declaraciones de Cagigao habrá que esperar que se firmen los acuerdos y se sumen otros dos rivales como preparación para la recta final de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022.

“Estamos cerca de llegar a un acuerdo para jugar de dos a tres partidos en el mes de diciembre, lógicamente lo anunciaremos si los acuerdos se cierran. Jugar en otro continente, hacia la tercera semana de diciembre y uno en Europa”, dijo Cagigao.

Sobre la misma el directivo se refirió a la localía de la Roja en la casa de Universidad Católica: “por ahora no hemos contemplado más allá que esta doble fecha, obviamente jugaremos en el mismo estadio, En San Carlos de Apoquindo. Después de esto estaremos en situación de valorar qué haremos después. Ahora mismo no pensamos en cambiar”.

Por otro lado, el director deportivo de la Roja abordó el difícil momento que atraviesa el fútbol joven y confirmó tres campeonatos para que la sub 15, sub 17 y sub 20 de la selección masculina recupere competencia.

“Tenemos que potenciar y reactivar el fútbol formativo, ya trabajamos de manera plena con nuestras selecciones masculinas y femeninas, dos semanas intensas. Podemos anunciar tres torneo que promocionamos desde la Federación de Fútbol de Chile”, sostuvo.

Cagigao explicó que “el primero un torneo sub 20 a priori en La Calera, contra Perú, Colombia y Paraguay. Apuntamos a los jugadores del 2003 porque esas serán las próximas competencias a nivel suramericano y mundial. El segundo es un campeonato sub 17 que se jugará probablemente en Quilín con la selección, Fluminense, Colo Colo, Everton, Wanderers y Universidad de Chile entre el 2 y 5 de diciembre. El tercero es el sub 15 acá en Quilin con Chile, Colo Colo, la U, O’Higgins, Unión Española y la Católica”.

“Estos torneos son muy importantes porque reactivamos y publicitamos el fútbol joven. Llamo a todos los estamentos y autoridades, y al fútbol. Es de máxima importancia reactivar el fútbol joven. Tenemos futbolistas de inferiores que no están compitiendo y es importante para no perder el talento de estas generaciones”, sentenció Francis Cagigao.