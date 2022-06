La conferencia de prensa del abogado Eduardo Carlezzo, en una extensa presentación en la que mostró públicamente todas las pruebas de la Federación de Fútbol de Chile presentadas ante la FIFA en contra de Ecuador y Byron Castillo, siguen generando reacciones.

En Chile, el periodista Cristián Caamaño analizó la presentación de Carlezzo y la dividió en varias aristas. Una de ellas fue aplaudir al abogado por dejar establecido el peso y una suerte de verdad absoluta de las irregularidades en los papeles del jugador.

“Vamos a decir que (Carlezzo) se jugó su última carta. Fíjate lo que se ha generado en los medios internacionales a partir de la conferencia. Se estableció una posverdad a partir de la presentación, de que todos los documentos mostrados por parte de Ecuador hasta ahora son falsos y que cada solicitud que se hizo al registro civil ecuatoriano y las partes involucradas en los certificados o huellas dactilares no existen en Ecuador”, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

El comunicador agrega que “todo el mundo que está siguiendo el caso, en México, Argentina, Colombia y Perú dan por hecho que las pruebas son demasiado contundentes contra Byron Castillo, incluso algunos se atreven a decir que el fallo será en favor de Chile, independiente que en esto el viernes se le termine dando la razón a Ecuador”.

“Estos días va a quedar de manifiesto que las pruebas que presento Carlezzo son demasiado contundente para que Ecuador pueda demostrar lo contrario, porque Chile pide un certificado y no se lo mandaron, no existen las huellas dactilares, el documento de bautizo es de Colombia. Uno como espectador neutral, los mexicanos u otros, dicen oye: se saltaron 40 puentes para poder inscribirlo y nadie dijo nada”, complementó el rostro de Radio Agricultura.

Y Caamaño manifiesta un tema importante, en el que incluso no es relevante la nacionalidad de Castillo, sino cómo llegó a ser considerado como ciudadano ecuatoriano en una red de mentiras.

“El muchacho no aparece ahora, sino que viene jugando e incluso falsificó su edad para el Mundial Sub 17 que se jugó en Chile. (…) Me dicen que esa regularización por sus papeles (por la nacionalidad) nunca se hizo, se habría presentado el documento de inmediato, pero no existe. Todos los documentos que siguen la cadena terminan siendo manipulados. Los datos van desde el origen falsos”, expone.

Cristián Caamaño sentencia que “yo entiendo que llegamos tarde, que lo de ayer pudo tener mucho de show y no era necesario a estas alturas presentar las pruebas, pero se hizo la pega. ¿Se pudo haber hecho antes? No lo sabemos, porque hasta hace cinco meses no sabíamos de la situación de Byron Castillo. Se hizo la pega y el tipo (Carlezzo) está convencido que su pega no tiene forma de perder en cualquier tribunal, pero acá está la FIFA y ese es otro cuento”.

Ante las palabras de Caamaño, Patricio Yáñez tomó la palabra: “y Carlezzo se manda esa frase que es para el bronce, que si ecuador va Qatar 2022 el Mundial está manchado, me acordé del Diego (Maradona)”, sentenció el ex delantero.