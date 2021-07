Blackburn Rovers se suma y le avisa a Cristóbal que le enviará desde Inglaterra la camiseta 20 de Ben Brereton

Ya es un hecho: Ben Brereton le cambiará su camiseta al pequeño Cristóbal, un niño que idolatra al inglés de la selección chilena y la rompió en la segunda partida de la Roja a Brasil para disputar la fase final de la Copa América 2021.

El niño llegó a Juan Pinto Durán y fue protagonista del banderazo con una camiseta de la selección, número y apellido de Brereton improvisado con cinta adhesiva.

Brereton acusó recibo y en la Roja se dieron a la tarea hasta que encontraron al pequeño fanático, que resultó ser Cristóbal. El seleccionado nacional le informó que le cambiará su particular camiseta por la suya… la que utilizó contra Bolivia y con la que marcó su primer gol por Chile.

Pero no es lo único: el equipo de Brereton, el Blackburn Rovers de Inglaterra, demostró desde el principio su orgullo por Ben como un hincha más de la Roja. Y se sigue ganando el cariño de todo Chile.

Blackburn se pone a la fila para agrandar la alegría de Cristóbal, el pequeño fanático de Ben Brereton.

Cristóbal no sólo tendrá en sus manos la camiseta 22 de Brereton en la Roja. El Blackburn le contó que le enviará a Chile la 20 de Ben en los Rovers, y en perfecto español.

“Hola Cristóbal, ¡esto es asombroso! Nos gustaría enviarle una camiseta Rovers de su héroe Ben Brereton. ¡Pronto estará de camino! (…) Así es como nosotros amamos el fútbol. Suerte esta noche en la Copa América. Vamos Chile”, informó el Blackburn en sus redes sociales.

Y cómo no, Cristóbal ya se enteró y feliz respondió en video: “obviamente que vou a querer la camiseta de Ben del Rovers. I love you, thank you too much. Vamos la Roja y go Rovers”.