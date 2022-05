Eduardo Berizzo cerró la polémica de la selección chilena con Colo Colo por los jugadores del Cacique que estaban entre la espada y la pared por jugar esta tarde-noche contra Ñublense, en un duelo que define la punta del Campeonato, considerando que los nominados de la Roja deben llegar a Pinto Durán a las 14:15 horas de esta misma jornada.

Berizzo finalmente accedió a darles permiso a los jugadores que tiene el compromiso pese a que la idea de Francis Cagigao era respetar el cronograma de la Roja en fecha FIFA.

“Si me preguntan por el partido para hoy, me encontré con una programación que lo incluía. Eso fue una programación dentro de la Federación que necesitaba una solución por lo cual permití que los futbolistas se integren post partido. Y no es sólo una solución para un sólo equipo, sino para los cuatro que van a tener convocados o no. Se incorporan a la noche y eso no cambiará la hoja de trabajo”, sostuvo Berizzo en su presentación como DT de la Roja.

Eso sí, el entrenador dejó botando que de ahora en más posiblemente no será tan flexible, aunque tiene claro que debe generar una relación de mutua cooperación con los clubes.

“De ahora en adelante existen normas y reglamentos de mis convocatorias con los clubes. A muchos de los entrenadores de los equipos los conozco y quiero establecer puentes de confianza y profesionalismo con ellos. Los clubes necesitan de la selección y la selección de los clubes. Qué más importante que tener una relación armónica, sincera duradera y fuerte para que todos nos potenciemos”, expuso el Toto.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa agregó que “lo de hoy significó pensar en lo clubes y fundamentalmente en los futbolistas. La programación necesitaba un ajuste de nosotros y los convocados se integrarán esta noche después de sus respectivos partidos”.

“La fecha FIFA tiene un reglamento que empezó anoche al mediodía. Podía impedir que jugaran o que vinieran después del partido. Como la programación fue de nuestra Federación, me pareció correcto solucionar nosotros el problema. No quiero que se pierdan el partido, me interesa que jueguen en sus equipos. Decidí que se integren en la noche, no tiene que ver sólo con un club, sino con todos. El trato debe ser justo para todos. Por eso opté por que jueguen esta tarde”, complementó el deté.

Eduardo Berizzo sentenció que “la fecha FIFA tiene una reglamentación que hay que cumplir. De cara a microciclos quiero establecer con los clubes una sincronía. Es necesario que los jugadores vengan a la selección, no hay uno que no quiera jugar ni otro que valga menos por jugar aquí. Para mí es importante que jueguen bien en sus equipos y vengan a la selección por sus rendimientos”.

Cabe recordar que Colo Colo tiene convocados para la gira de Asia a Esteban Pavez más Eduardo Villanueva, Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro y Alexander Oroz en el grupo de proyección, donde también está incluido Alexander Aravena de Ñublense. Los albos Brayan Cortés y Gabriel Suazo fueron liberados por lesión.