Pablo Galdames: "Queda mucho para aprovechar a la Generación Dorada"

Martín Lasarte tuvo que buscar rápido al reemplazante de Arturo Vidal en la selección chilena rápido, e hizo debutar a Pablo Galdames ante Argentina, quien tuvo un positivo estreno en las eliminatorias.

El mediocampista de Vélez Sarsfield analizó el punto logrado en Santiago del Estero, señalando que fue muy importante sumar una unidad de visitante en el camino a Qatar 2022.

"Cuando tuvimos que sufrir, sufrimos; cuando tuvimos que tener la pelota, la tuvimos. Aprovechamos la situación de gol. Después de tanto tiempo sin jugar eliminatorias es importante sumar de visita y hará que el grupo se fortalezca", dijo el ex Unión Española.

"No siento responsabilidad. Me han preguntado por el recambio y siempre digo lo mismo: será paulatino a medida que los jugadores empiecen a rotar. Queda mucho para aprovechar a la Generación Dorada. Compartir con estos jugadores es para aprovecharlo, sumo experiencia, aprendo de ellos. Eso facilita todo. No es necesario asumir una responsabilidad de recambio", agregó.

Galdames celebrando el gol del empate - AgenciaUno

Acerca de su rendimiento indicó que "me sentí condicionado por la amarilla. La jugada no fue para eso, pero al ser mi primer partido de eliminatorias pequé de pajarito nuevo. Son situaciones del juego que hacen ir con menos fuerza a los balones divididos. Pero creo que dentro de todo hice una buen actuación. Jugábamos ante un equipo con el mejor del mundo y fue un gran partido de todos".

Por último, Galdames se quejó por la logística previa al compromiso, debido a que la selección tuvo un largo viaje al interior de Argentina para jugar en Santiago del Estero.

"Que nos hicieran esperar dos horas en Buenos Aires y viajar de nuevo es tocarte la oreja. El grupo mostró gran solidaridad, está muy unido. Conseguir un empate en una cancha tan difícil, con una gran selección como Argentina es sumamente positivo. Este resultado nos ayudará a afrontar de mejor manera lo que viene", cerró.