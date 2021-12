Luego del primer amistoso de la selección chilena en la gira de amistosos por Estados Unidos, se hacen los análisis del duelo ante México que terminó igualado 2-2 y que dejó como una de las grandes figuras a Joaquín Montecinos.

El atacante fue destacado también por Luka Tudor, ex futbolista y comentarista de Los Tenores de radio ADN, quien elogió la labor realizada en la cancha y hasta la mentalidad que demostró en momentos en que el duelo subió de temperatura.

"Un jugador que me llena el gusto completamente en cuanto a todo. Es rápido, potente, habilita, tiene remate, bueno le pego no tan bien pero lo intenta. Incluso la calentura que tuvo, a mi un psicólogo me dijo que uno no siempre tiene que criticar algo que uno cree que está mal, porque demuestra parte de una actitud. No para quedar con uno menos, pero te demuestra unas ganas. La forma que cantó el himno nacional, te demuestra el carácter que tiene ese cabro", cuenta Tudor.

Profundizando en el plantel que paró Martín Lasarte, el comentarista deportivo también analizó a otros valores jóvenes que se pudo ver en la selección, como Marcelino Núñez.

"Me gustó mucho Montecinos. Independiente de gol, me habría gustado ver a Diego Valencia de titular, se lo merecía. De los demás Marcelino un poco, estuvo muy marcado. Tiene que aprender que en este tipo de partidos el ritmo y rivales siempre van a estar arriba de él", destaca.

En ese sentido, Tudor vio con buenos ojos lo que pudo mostrar el equipo ante una selección con jugadores de buen nivel, por lo que la idea que dejó es para ilusionarse, pensando en los próximos objetivos.

"A mí me gustó el partido, lo encontré muy bueno en cuanto al ritmo que los mexicanos siempre han dicho, y es verdad, que corren mucho, meten mucho, tienen muchos extranjeros por tema técnico pero son muy buenos", finaliza.