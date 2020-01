El Rugby Seven de Viña 2020 tendrá por primera vez un torneo femenino

El Rugby Seven Viña 2020 contará por primera vez con la participación de equipos femeninos, pues entre el 17 y 19 de enero, en The Mackay School de Reñaca, se disputará la versión 34 del torneo de clubes de rugby en la modalidad seven.

Para esta ocasión se realizará un torneo femenino y dos series masculinas, en la que los Cobs saldrán a defender el título. También, participarán los elencos de: Old Macks, Alumni, Old Boys, Sporting y Country, entre otros, más los equipos invitados internacionales que llegarán de Argentina y Perú.

“Vamos avanzando año a año en entregar una mejor experiencia tanto para los competidores, como para los asistentes. Este año trabajamos por tener un torneo femenino, dos series masculinas, un torneo para seniors y además un Fan Fest, en donde los asistentes podrán disfrutar de música, comida, espacio para niños, etc. La idea es que toda la familia nos acompañe para vivir una nueva versión del Seven”, afirmó Ignacio Iriarte, director de torneo y presidente del Club Old Macks de Reñaca.

Por el momento, aún no se confirman los equipos femeninos que participarán en esta primera edición.

Cabe mencionar que el torneo para mujeres y el de clubes dan el puntapié inicial para el evento principal, el de selecciones, que desde este año pasará a ser parte del World Sevens Challenger Series, con 16 países y que se disputará el 15 y 16 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.