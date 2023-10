El tenis puede darle otra alegría a Chile este domingo cuando Marcelo Tomás Barrios (105°) dispute la final del singles masculino ante el argentino Facundo Díaz (109°) en el Court Central del Estadio Nacional en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Luego de jugar la final del dobles junto a Alejandro Tabilo, donde cayeron 6-1, 6-2, 10-7 ante los brasileños Gustavo Heide y Marcelo Demoliner, Barrios todavía tiene una oportunidad de llevarse medalla de oro para el team Chile.

6-3 y 6-1 se impuso el chillanejo a Thiago Monteiro (119°) este mismo sábado en semifinales, avanzando inapelablemente a la final del tenis masculino.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios la final del tenis en los Panamericanos?

El chileno disputará la final ante Facundo Díaz este domingo 29 de octubre a partir de las 18:30 horas. El duelo se jugará en el Court Central del Parque Deportivo Estadio Nacional en Ñuñoa.

El chileno llega con hambre de revancha, ya que en los Panamericanos de Lima en 2019 también logró llegar a la final pero se quedó solo con la medalla de plata. Tremendo desafío para Barrios, que al menos puede estar más que motivado tras el gran premio que consiguió este sábado.

Y es que pese a que aún no juega a la final, los resultados ya lo clasificaron a los próximos Juegos Olímpicos de París en 2024.

¿Qué canal transmite los Panamericanos 2023?

La transmisión de Santiago 2023 en televisión es amplia, ya que están a cargo de emitir los juegos TVN, Chilevisión y Canal 13 en TV Abierta. Sumado en el cable DirecTV Sports, TNT Sports y CDO.

¿Dónde ver por streaming la final del tenis en los Panamericanos?

El partido de Tomás Barrios contra el argentino será transmitido en vivo por las señales online y totalmente gratis de TVN, Canal 13 y Chilevisión. Además, TVN transmite por YouTube el partido. También puedes ver completamente en directo por Estadio TNT si estás suscrito.

¿Cuáles son los canales que transmiten los Panamericanos?

Revisa las señales en detalle según tu cableoperador:

