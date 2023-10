Tania Zeng se despidió de los Juegos Panamericanos. La deportista chilena cayó ante la estadounidense Lily Ann Zhang por 4-0 en los octavos de final del tenis de mesa y dijo adiós a Santiago 2023, donde se convirtió en toda una estrella por representar a nuestro país con 57 años.

Zeng remontó en el debut de este lunes, pero no pudo repetir la hazaña este martes. Luego del partido, la tenimesista que nació en China y que vive en Iquique desde hace décadas declaró sentirse “muy apoyada por la gente”. “Quería entregar más, pero hice todo lo que pude”, agregó.

Sobre el partido, declaró que “Lily es una jugadora de mucho nivel, hice lo mismo (que cuando la enfrentó en Cuba en septiembre), pero no es fácil. Si ella pierde una pelota, juega a atacar y fuerte, y sino ella pasa y pasa hasta tener su oportunidad”, explicó.

“Me voy con una buena sensación, es fuerte para mí. Hago todo lo mejor que puedo. El cariño de la gente fue muy espectacular, sé que si estoy perdiendo me dan mucho ánimo”, agregó.

¿Quién es Tania Zeng?

Tania Zeng se ganó el cariño de los chilenos luego de que se conociera que competiría en tenis de mesa en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con 57 años, la deportista que nació en China es la más longeva del Team Chile y se tomó toda la atención en la previa de su debut de este lunes.

Su historia llamó bastante la atención. Zeng llegó a Chile en 1992 junto a su esposo, Wang Bao, junto a quien había formado parte del seleccionado B de China. Al llegar a Chile, la nacional se instaló primero en Arica, donde inició una escuela formativa de tenis de mesa, y luego se radicó en Iquique.

“En China jugué un tiempo, pero dejé de jugar. Tuve hijos, me dediqué a criarlos y no había tiempo para el tenis de mesa. En 2019 retomé definitivamente la paleta y como me fue bien fui escalando. Hasta que me invitaron a hacer el selectivo y quedé en la selección para representar a Chile”, contó a Emol.

El entrenador de la selección chilena de tenis de mesa, Francisco Seijas, relató que vieron a Zeng “en unos torneos máster y luego la llamamos a que hiciera todo el camino de preselección. No fue nada fácil. Jugó selectivos, pudo clasificar y acá está dando lo mejor posible”.

Para los Juegos Panamericanos, Zeng estuvo entrenado seis horas diarias en Europa durante casi cinco meses. A pesar de su excelente debut, no pudo avanzar más allá de los octavos de final y cumplir su sueño de obtener una medalla para el Team Chile.

¿Cuántas medallas lleva el Team Chile en los Panamericanos?

A las 13:30 horas del martes 31 de octubre, el Team Chile suma 38 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Seis son de oro, 19 son de plata y 13 son de bronce. El equipo nacional está en el octavo lugar del medallero.

