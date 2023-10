Comienzan a desarrollarse las actividades en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y tras un primer día positivo para el Team Chile, gracias a las medallas de plata de Martín y Catalina Vidaurre, en el mountain bike, este domingo continúan las actividades, con varios eventos que traerán consigo preseas.

La principal de ella es la madre de las pruebas en el atletismo, como es la maratón, que partirá a las siete de la mañana y contará con cuatro chilenos en competencia, además de definiciones varias, por ejemplo, en la halterofilia, donde estará la principal carta nacional de medalla, Arley Méndez.

Además, continuará la actividad en el vóleibol playa, donde las duplas nacionales de los primos Marco y Esteban Grimalt, más Francisca Rivas y Chris Vorphal intentarán ganar para asegurar su clasificación a las instancias finales, en Peñalolén.

Por si fuera poco, el deporte más popular del país, como es el fútbol, tendrá el comienzo de su actividad, con La Roja Femenina, liderada en cancha por Christiane Endler, enfrentando a Paraguay, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Revisa la agenda del Team Chile para este domingo 22

Maratón

7:00 AM – Masculino

Matías Silva

Hugo Catrileo

7:15 AM – Femenino

Danica Kusanovic

Giselle Álvarez

Bádminton

11:00 AM – Ashley Montre (CHI) vs. Inés Castillo (PER)

12:00 PM – Sebastián Vásquez/Fernando Sanhueza (CHI) vs. Lesvin Marroquín/Jonathan Rivas (EAI)

1:00 PM – Benjamín Bahamondez/Alonso Medel (CHI) vs. Nicolás Oliva/Santiago Otero (ARG)

4:30 PM – Camila Astorga/Valeria Santos (CHI) vs. Tahlia Richardson/Katherine Wynter (JAM)

5:00 PM – Ashley Montre/Vania Díaz (CHI) vs. Juliana Viana/Sania Passos (BRA)

7:30 PM – Alonso Medel/Vania Díaz (CHI) vs. Chequeda De Boulet/Marc Marciano (TyT)

Básquetbol 3×3

13:30 hrs. – Chile vs. El Salvador / Grupo A Femenino

16:00 hrs. – Chile vs. Argentina / Grupo C Masculino

Vóleibol Playa

19:00 hrs. – Francisca Rivas/Chris Vorphal (CHI) vs. Karelys Simisterra/Ariana Vilela (ECU)

20:00 hrs. – Marcos Grimalt/Esteban Grimalt (CHI) vs. Giuliano Massares/Gonzalo Melgarejo (PAN)

Ciclismo BMX

12:00 PM – Femenino

Rosario Aguilera

Rocío Pizarro

12:09 PM – Masculino

Mauricio Molina

Benjamín Vergara

Boxeo

17:15 hrs. Dennise Bravo (CHI) vs. Nicole Barrantes (CRC) / 54 Kgs.

19:45 hrs. Tomás Bravo (CHI) vs. Joel Mafauad (ARG) / 71 Kgs.

Ciclismo Ruta

9:00 hrs. – Contrarreloj damas

Catalina Soto

Aranza Villalón

13:00 hrs. – Contrarreloj varones

José Luis Rodríguez

Héctor Quintana

Adiestramiento ecuestre

11:00 hrs. – Individual

Mario Vargas (Kadiene)

Carlos Fernández (Héroe XXV)

Virginia Yarur (Ronaldo)

Svenja Grimm (Doctor Rossi)

11:00 hrs. – Equipos

Escalada Deportiva

10:00 hrs. y 13:30 hrs. – Bloque y Dificultad Femenino

Martina Castro

Ignacia Mellado

Alejandra Contreras

19:00 hrs. – Velocidad Masculino

José Ledesma (CHI) vs. Gabriel Cancel (COL)

Joaquín Tapia (CHI) vs. Ethan Pitcher (CAN)

Esquí Acuático

9:30 hrs. – Figuras Femenina

Agustina Varas

11:00 hrs. – Figuras Masculino

Matías González

Martín Labra

12:30 hrs. – Salto Femenino

Agustina Varas

12.30 hrs. – Overall Femenino

Agustina Varas

13:50 hrs. – Salto Masculino

Martín Labra

Emile Ritter

13:50 hrs. – Overall Masculino

Matías González

Martín Labra

16:05 hrs. – Repechaje Wakeboard Masculino

Maximiliano Barberis

Fútbol Femenino

20:00 hrs. – Chile vs. Paraguay

Levantamiento de Pesas

15:45 hrs. – Total 89 Kgs.

Arley Méndez

15:45 hrs. – Arranque 89 Kgs.

Arley Méndez

17:00 hrs. – Envión 89 Kgs.

Arley Méndez

19:00 hrs. – Total 71 Kgs.

Karina Torres

19:00 hrs. – Arranque 71 Kgs.

Karina Torres

20:20 hrs. – Envión 71 Kgs.

Karina Torres

Natación

9:30 hrs. – 200 metros libre Femenino

Inés Marín

9:19 hrs. – 200 metros libre Masculino

Gabriel Araya

9:24 hrs. – 100 metros mariposa Femenino

Montserrat Spielmann

9:35 hrs. – 100 metros mariposa Masculino

Benjamín Schnapp

9:37 hrs. – 100 metros mariposa Masculino

Elías Ardiles

9:38 hrs. – 200 metros espalda Femenino

Martina Röper

9:47 hrs. – 200 metros espalda Femenino

Sarah Szklaruk

9:59 hrs. – 200 metros espalda Masculino

Edhy Vargas

10:06 hrs. – Posta 4×100 metros libre Mixto

Manuel Osorio

Maximiliano Ahumada

Inés Marín

Sarah Szklaruk

Pentatlón Moderno

11:50 hrs. – Semifinal B Femenino

María José Bravo

Rocío Varela

14:35 hrs. – Semifinal A Masculino

Esteban Bustos

17:30 hrs. – Semifinal B Masculino

Martín Gajardo

Racquetbol

10:45 hrs. – Carla Muñoz (CHI) vs. María José Vargas (ARG)

15:00 hrs. – Carla Muñoz/Paula Mansilla (CHI) vs. Gabriela Martínez/María Rodríguez (EAI)

17:00 hrs. – Jaime Mansilla/Carla Muñoz (CHI) vs. Eduardo Torres/Paula Longoria (MEX)

Remo

8:20 hrs. – Repechaje Par de Remos Cortos Femenino

Antonia Pichott

9:20 hrs. – Repechaje Dos Remos sin timonel Masculino

Nahuel Reyes

Marcelo Poo

9:30 hrs. – Doble par de remos cortos peso ligero Masculino

César Abaroa

Eber Sanhueza

9:50 hrs. – Doble par de remos cortos peso ligero Femenino

Antonia Liewald

Isidora Niemeyer

Skateboarding

11:00 hrs. – Park Femenino

Josefina Tapia

16:30 hrs. – Park Masculino

Martín Jaque

Taekwondo

10:16 hrs. – Claudia Gallardo (CHI) vs. Eliana Vásquez (PER) / -67 Kgs.

11:52 hrs. – Joaquín Churchill (CHI) vs. Charlélie Mercier (CAN) / -80 Kgs.

Tiro

9:00 hrs – Pistola tiro rápido Masculino

Joaquín Díaz

9:30 hrs. – Skeet Masculino

Héctor Flores

Jorge Atalah

9:30 hrs. – Skeet Femenino

Josefa Rodríguez

Francisca Crovetto

Vóleibol

20:30 hrs. – Chile vs. Colombia (Femenino)

¿Cuántos deportistas chilenos participarán?

Santiago 2023 contará con la presencia de 664 deportistas nacionales. Nunca en la historia había existido una presencia tan masiva del Team Chile en unos Juegos Panamericanos. Por lo mismo, existe la expectativa de que se logre superar el registro de las 50 medallas logradas en Lima.

¿Cuántas medallas sacará Chile en Santiago 2023? ¿Cuántas medallas sacará Chile en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.