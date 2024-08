Ignacio Bahamondes buscará en septiembre extender su racha de victorias en la UFC. La “Jaula” se mide ante el mexicano Manuel Torres por la categoría de peso liguero. El evento estelar en el mes de la patria estará comandado por Dana White y se realizará en Las Vegas.

Una lucha que puede marcar el futuro del luchador chileno este 14 de septiembre. “Ya sabe lo que tiene que hacer. Siempre le damos consejos, ahora tiene que hacer una pelea corta. Él siempre ocupa su distancia, ahora tendrá que saber sacarse al rival encima y tendrá que reaccionar lo más rápido posible”, recalcó Manuel Bahamondes a Redgol.

Pero ese no será el único combate que protagonizará la familia Bahamondes. Esto porque su otro hijo, Alberth, también dirá presente en el octágono. Ahora “Jaulita” tendrá la oportunidad de conseguir el título de 155 libras en Colombia. Una chance que podría marcar el despegue definitivo para el guerrero nacional.

Jaula Bahamondes vuelve a la UFC en septiembre

Lo que será solo unas horas antes, por lo que podría sumar el histórico récord de dos triunfos al hilo. “Yo voy a estar con Alberth en esta ocasión. Se pudo cambiar la programación para que podamos ver ambas peleas. Es un rival complicado, que tiene el doble de su edad. Pero tiene hambre de aprender más”, recalcó Manuel.

El futuro de la Jaulita

Alberth Bahamondes a sus 16 años ya mantiene el récord de 4 victorias y cero derrotas. Un registro que buscará extender el próximo 13 de septiembre cuando dispute el título de 155 libras en Medellín. Lo que será un día antes de la batalla de su hermano.

Alberth buscará un nuevo triunfo en septiembre

En frente tendrá a un rival de temer como Sebastián Piedrahita, lo que significará uno de sus combates más complicados a su corta edad. “Es un rival muy duro, son cinco rounds y será complicado. Mi papá y mis hermanos me están ayudando. Analizamos cada detalle.

“Mi hermano (Jaula Bahamondes) Me dice que no me ponga nervioso y que no caiga en la presión. Ya lo viví en la pelea pasada. Lo importante seguir pelea a pelea y así ir sumando experiencia”, reconoció.

Por lo mismo, la familia de luchadores quiere ir paso a paso para cuando tenga 18 años pueda definir de la mejor forma su futuro. “Si se dan las cosas, y con a ayuda de Dios, el objetivo es que pueda ingresar a la UFC. Es el gran objetivo de todo atleta”, sentenció Manuel Bahamondes, el histórico luchador de arte marcial en Chile.