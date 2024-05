Nicolás Jarry debutará en Roland Garros este domingo ante el francés Corentin Moutet. Tenista local que calentó este duelo recordando lo que pasó en febrero en el ATP de Santiago con un polémico mensaje en sus redes.

“Revancha contra Jarry en Roland Garros. Recuerdo bien la bienvenida que me dieron en su casa (ATP de Santiago). Espero que ustedes (franceses) tengan ganas de mostrarle que esta vez nosotros estamos en casa. Estén listos y ruidosos. Aquí está París”, señaló.

Un hecho que no le gustó muchos a los fans del Nico que lo empapelaron a insultos en menajes privados en Instagram. Así lo denunció esta mañana el tenista galo.

“Veo que los chilenos están enojados en mi DM (casilla de mensajes)”, señaló en un nuevo posteo. Eso sí, quiso ponerse en la buena después con los hinchas nacionales.

El posteo de Moutet esta jornada donde hace alusión a los chilenos

Moutet se abuena con los chilenos

“Me encantó Chile y la gente de allí de verdad”, siguió su mensaje, explicando que nunca quiso caer mal con algunas actitudes. “No fue por el saque por abajo u otra cosa”, agregó por su polémica jugada que realizó en San Carlos de Apoquindo.

Luego manifestó que igual era aplaudido por el público cuando salía a la cancha y lo graficó en un video. “Miren la cálida bienvenida que me dieron. Todavía los amo a todos. Disfruté mi tiempo allí”, fumó la pipa de la paz.

Polémica Moutet con Jarry

Jarry con Moutet discutieron tras el final del partido en Santiago

La disputa entre ambos tenistas nació en Santiago. Moutet acusó a Jarry por tratarlo mal al final del partido. “Me dijo ‘patético’ y no sé por qué, me porté bien. Había mucha gente en mi contra abucheando y haciendo ruido cuando servía. Así que creo que no hice nada patético”, contó en una entrevista a Clay tras ese partido.

“Creo que sobreviví bien, jugué bien. Deberías preguntarle a él por qué dijo eso. No somos exactamente mejores amigos en el circuito, de hecho no lo conozco bien”, agregó en ese momento.