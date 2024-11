Ante más de dos mil personas, Red Bull Los Andes vivió su primera parada con el esperado City Race que se tomó la comuna de Las Condes.

Una verdadera fiesta del enduro donde 16 pilotos nacionales e internacionales midieron sus habilidades y destrezas en dos ruedas.

Un circuito montado por especialistas de la disciplina, en plena capital, fue el escenario para la previa de la gran competencia que se vivirá este sábado en el Nido de Cóndores, en plena Cordillera de Los Andes.

Una estrella internacional ganó el City Race de Red Bull Los Andes

En la competencia, donde la adrenalina y emoción fueron protagonistas, el piloto sueco Eddie Karlsson se consagró como monarca antes de embarcarse a la cordillera.

El atleta tuvo un infartarte enfrentamiento con el chileno Camilo Herrera, quien terminó en el segundo puesto, y así se reconoció tras el City Race.

Con un chileno en el podio terminó este miércoles la esperada City Race de Red Bull Los Andes en Santiago. Foto: Red Bull Content Pool.

“Disfruté mucho el concepto del City Race. Es genial porque te permite estar muy cerca de la gente“, dijo de entrada Eddie.

“Es la primera vez que vengo a Chile y me ha encantado (…) Camilo es muy joven. Se mostró muy fuerte aquí y estoy seguro de que tiene mucho futuro por delante”, agregó sobre el crédito nacional.

En tanto, Herrera también se mostró feliz con el nivel de competencia en las calles de Las Condes, donde también tuvo el lujo de ganar en la carrera 1 vs 1 al británico Billy Bolt.

“Billy es un grande y esta vez me tocó ganarle. Gran parte de este logro es todo lo que he hecho en el año, donde he entrenado mucho, así que vamos con todo este fin de semana”, comentó.

La previa de la gran carrera en el Nido de Cóndores en Las Condes

Luego de este City Race, la competencia se trasladará este sábado al Nido de Cóndores, donde las mayores figuras del enduro se reunirán en tres categorías: Súper Experto, Experto e Intermedio.

A 15 años de su primera edición, Red Bull Los Andes es un clásico del enduro mundial, donde la Cordillera de Los Andes es el escenario perfecto con empinadas pendientes, caminos pedregosos y obstáculos naturales que se mezclan con otros fabricados para la ocasión.

Así aparecen “especiales” como la “Mata Patos”, “Trailera” y “Mundialera”, donde el terreno rocoso y árido, junto a los fuertes vientos, hacen que muchos de los valientes que se aventuran no la puedan terminar.

Entre las figuras que competirán están los ya mencionados Billy Bolt y Eddie Karlsson, junto a los chilenos Benjamín Herrera, Félix Herrera, Agustín Spagui, Jose Ramdorh y Jeremías Schiele.

¿Dónde seguir las novedades y resultados de la competencia?

Esta competencia la podrás ver a través de Mega 2 y Red Bull TV, junto a la plataforma de streaming Mega GO, además del resumen que se emitirá en las pantallas de Mega.