En la presente jornada comenzó la actividad en el Masters 1000 de Madrid, donde se espera para este jueves 25 de abril el estreno del mejor tenista español en la historia, Rafael Nadal, quien jugará por última vez en su carrera este torneo.

En la previa a su debut ante el joven estadounidense Darwin Blanch, de 16 años, el manacorí encendió las alarmas en todo el planeta al referirse a su estado físico de cara al encuentro, donde incluso llegó a poner en duda su presencia en Roland Garros, donde es el máximo ganador de todos los tiempos.

“No sé lo que va a pasar en las próximas tres semanas. Voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París. Si se puede, se puede. Y si no, no. No voy a jugar París tal y como estoy hoy, esa es la realidad. Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien”, afirmó Nadal.

En esa línea, el ex número uno del mundo agregó que “no se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unas olimpiadas por delante, diferentes formatos en los que se podría jugar. No voy a hacer más de lo que pueda o tenga ilusión por hacer“.

¿Podrá jugar Rafa Nadal en el Masters 1000 de Madrid?

Cuando se le pregunta al español por cómo se siente de cara a su estreno en la capital de su país, reconoció que “quizás no saldría a jugar mañana, pero es Madrid y eso me lleva a salir a jugar por motivos personales. Eso no quiera decir que esté renunciando a nada en las siguientes semanas. Pero no es un proceso hacia arriba siempre”.

“No estoy preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a jugar. Y eso es importante, jugar por última vez aquí en Madrid significa mucho. Porque sí, creo que sí será la última vez que juegue en Madrid“, finalizó Rafael Nadal.

