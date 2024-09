La Copa Davis 2024 tiene a Chile en Asia buscando su clasificación a la siguiente ronda. La Roja del tenis quiere dejar lo más alto posible la bandera nacional, por lo que acá te contamos qué necesita para avanzar de ronda en la ensaladera de plata.

Los dirigidos por Nicolás Massú se encuentran en Zhuhai, China, disputando la fase de grupos del Copa del Mundo del tenis. En el estreno los chilenos perdieron por 3-0 ante Estados Unidos, tras las derrotas de Cristian Garin (116°) y Alejandro Tabilo (21°) en singles, más la caída de Tomás Barrios y Matías Soto en dobles. Por esta razón, en el segundo encuentro frente Alemania lo único que sirve es la victoria.

¿Qué necesita Chile para avanzar en la Copa Davis?

Chile está en el Grupo C con Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia. Tras la derrota contra los norteamericanos, los nacionales están obligados a vencer a ambos países europeos para meterse en las Finales de Málaga en noviembre. Avanzan los dos primeros de cada zona y los germanos ya derrotaron a los eslovacos en el debut. Si la Roja cae, dirá adiós a la Copa Davis.

¿A qué hora juega Chile vs Alemania por la Copa Davis?

La segunda serie del Grupo C será este jueves 12 de septiembre a las 00:00 horas (noche del miércoles), en Zhuhai, China. El primer encuentro será entre los segundos singlistas de cada país. Una vez terminado, 15 minutos después saldrán las principales raquetas de cada equipo. Finalmente la jornada será cerrada por el dobles, ya en la madrugada nacional.

¿Vuelve Jarry?

Cristian Garin fue el segundo singlista de Chile contra Estados Unidos, debido a que Nicolás Jarry (26°) todavía no supera del todo los problemas en su oído que han mermado su rendimiento. Contra Alemania está la duda si regresará o no el Príncipe a la cancha. Tras la derrota contra los norteamericanos, Nicolás Massú no descartó la opción.