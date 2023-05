Malas noticias: Cristian Garin no jugará en Roland Garros. La segunda raqueta nacional sufrió una fractura en una costilla y deberá ausentarse del segundo Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará a disputarse desde el 28 de mayo.

El mismo tenista lo confirmó en sus redes sociales. “Estoy muy triste y dolido de anunciarles que no podré jugar este año en Roland Garros debido a una fractura en mi costilla. No tengo muchas palabras para expresar cómo me siento, perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho”, afirmó.

“Me cuesta decirlo en estos momentos, pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera. Por siempre agradecido de todos los mensajes de apoyo y cariño de todos ustedes, los valoro muchísimo”, agregó después Garin, cuyo último duelo fue en el Masters 1000 de Roma.

En el Foro Itálico, el chileno debió retirarse en tercera ronda, cuando enfrentaba al serbio Laslo Djere, al presentar molestias físicas. Desde aquel entonces, el pasado domingo 14 de mayo, que la segunda raqueta nacional se encontraba alejado de las canchas.

Con esto, Garin no podrá defender los 20 puntos que sumó en Roland Gaross 2022, donde llegó hasta la tercera ronda. La raqueta nacional venció al estadounidense Tommy Paul y al bielorruso Iliá Ivashka antes de ser bajado por el ruso Andrey Rublev en la tercera fase.

Y puede no ser el único Grand Slam que se pierda durante esta temporada, ya que quedó fuera del cuadro principal de Wimbledon. Eso sí, es el alterno siete, por lo que tiene chances de meterse ante la baja de los jugadores arriba de él en la lista y sí podrá participar de la qualy.