El skater chileno Marcelo Jiménez fue uno de los protagonistas en uno de los eventos deportivos que corona el verano en Europa: Simple Session.

Esta competencia, que a la vez es un festival internacional, pone a prueba las habilidades de los mejores representantes de skate y BXM a nivel mundial.

Por eso, el skater criollo llegó hasta el Tartu Comb Factory, en Estonia, para formar parte de esta competencia que lo ubicó entre los mejores.

TOP 10 PARA MARCELO JIMÉNEZ EN ESTONIA

En la jornada que se vivió en tierras europeas, Marcelo Jiménez finalizó la Simple Session en el top 10 de los mejores participantes con un claro séptimo lugar.

El podio lo completaron el español Danny León, junto al japonés Issei Sakurai y el estadounidense Julian Agliardi.

Posterior al evento, el skater chileno detalló el gran nivel de competencia al que se tuvo que enfrentar en Estonia, como su desempeño. “Fue un gran evento. Estuvo muy divertido y difícil por el alto nivel de los competidores”, partió detallando.

“No logré concretar mi línea en la final. Fallé en el último truco en la primera pasada y eso me dejó séptimo. En la segunda, intenté mejorar mi puntuación, pero me caí. Había que arriesgarlo todo para llegar a lo más alto del podio, pero no se pudo”, reconoció Jiménez tras su participación.

Marcelo Jiménez brilló en Estonia en una nueva competencia de skate. Foto: Leandro Terrile / Red Bull Content Pool.

Eso si, reconoce que ser parte de este festival y competencia lo anima a ir por más. “De todas maneras, estoy feliz de haber podido participar nuevamente y a seguir compitiendo”, comentó.

¿De qué se trata la pista de la Simple Session en Estonia?

Diseñada por el considerado “rey de las rampas”, Nate Wessel, la pista de la Simple Session se renueva año a año. Para este 2024 tuvo una superficie de 700 metros cuadrados, siendo el más difícil del certamen en el que ha competido Marcelo.

En sus propias palabras, este circuito fue “muy resbaloso”, lo que agregó un grado de dificultad a la competencia.

¿Cómo fue el podio de la edición 2024 de la Simple Session?

El campeón Danny León obtuvo su quinta medalla de la Simple Session sumando un total de 87,91 puntos. Así, se suma al oro de 2020, la plata de 2015 y 2023, junto al bronce de la edición 2017.

El segundo puesto fue para el japonés de solo 15 años, Issei Sakurai, quien sumó 86,48 puntos para obtener la medalla de plata.

Mientras que el tercer lugar terminó en manos del estadounidense de 14 años, Julian Agliardi, que deslumbró a los presentes con un kickflip frontal que lo hizo sumar 84,95 puntos en total, y el título al mejor truco callejero de la competencia.