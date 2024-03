Por todos es conocido el difícil momento que vive el tenista chileno Cristian Garín, quien vive una racha negativa en el comienzo de la temporada 2024, la cual se acrecentó tras la eliminación en primera ronda del Chile Open, a manos de su compatriota Tomás Barrios.

Pero lo que más preocupación generó entre los fanáticos del deporte blanco, fueron sus declaraciones tras el encuentro, donde afirmó que “me esfuerzo todos los días. Me levanto, entreno, intento seguir mejorando y no sale. Es difícil, es frustrante porque es mucho esfuerzo. Me esfuerzo todos los días para salir adelante y no sé qué pasa”.

Tales palabras de Garín motivaron a un grupo de niños, pertenecientes a la Fundación Futuros para el Tenis, para escribirle una sentida carta, donde no sólo le envían ánimo en este difícil momento de su carrera, sino que le piden seguir adelante, pues “el tenis chileno te necesita”.

La emotiva carta a Cristian Garín

“Te quiero decir que eres mi ídolo y que sigas jugando tenis porque me gusta verte jugar. Tú motivas al verte jugando“, afirmó Dylan; mientras que Emilia le escribió “te quiero mucho, me gusta mucho tu juego y te quiero decir que sigas siendo tú a pesar de los comentarios. El tenis es un deporte que ayuda a ser mejor persona”.

Por su parte, Lucas le indica a Garín que “eres un muy buen tenista. Sigue adelante, que los momentos malos pasan. Mucho ánimo, que hay muchos niños como yo que nos gusta verte jugar“.

Pero la parte más emotiva de la carta fue la escrita por Ayllán, quien para arengar al ariqueño le indicó que “me encanta verte jugar y no me gustó verte triste. Nos diste muchas alegrías y estoy seguro que esos momentos volverán. El tenis chileno te necesita“.

¿Cuál será el próximo torneo del chileno?

Luego de su eliminación en el ATP 250 de Santiago, Garín estará unos días fuera del circuito profesional, tras confirmarse su baja del Masters 1000 de Indian Wells, donde iba a participar desde la qualy, a raíz de molestias musculares.

